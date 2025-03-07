Венгерский OTP Банк увеличил прибыль на благодаря активности в России
Крупнейший банк Венгрии OTP Банк в 2024 году активизировал свою деятельность в России. Это позволило ему увеличить прибыль почти на 10%.
Как выросли доходы банка
Чистая прибыль банка в 2024 году выросла до 2,9 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Сколько заработал банк:
- Прибыль российского подразделения выросла на 40%, достигнув 372 миллионов долларов.
- Кредиты розничным клиентам банка в России выросли более чем на 80%, до 2,9 миллиарда долларов.
- Объем депозитов клиентов (преимущественно корпоративных) увеличился на 70%, до 5,1 миллиарда долларов.
Заместитель гендиректора OTP Банк Ласло Бенчик также отметил рост депозитов от европейских компаний, которые продолжают работать в России. По его словам, много клиентов переводят средства из российских банков, которые все чаще оказываются под санкциями.
Банк заявляет о соблюдении санкций
OTP Банк уверяет, что прекратил корпоративное кредитование в России, не проводит долларовые транзакции и применяет ограничения при обработке европейских платежей Россией
Агентство Reuters подчеркивает, что рост прибыли российского подразделения свидетельствует об экономическом сотрудничестве Венгрии с Россией.
Интересно! В отличие от австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского UniCredit, которые подверглись давлению от Европейского центрального банка и сокращают бизнес в России, OTP Банк не регулируется ЕЦБ. А это позволяет ему продолжать деятельность в России.