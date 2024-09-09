Венгрия договорилась о поставках сырой российской нефти через Украину, – Bloomberg

Венгрия будет получать сырую российскую нефть через турбопровод, который проходит через территорию Украины.

О заключении соответствующего соглашения объявила венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. Она и будет обеспечивать продолжение поставок российской нефти по трубопроводу, который проходит через украинскую территорию.

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Россия продолжает качать нефть в Венгрию

Издание сообщает, что компания Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки нефти на границе Беларуси и Украины с 9 сентября.

Нефть будут передавать по трубопроводу "Дружба".

Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба",

– заявил исполнительный вице-президент Mol по переработке Габриэль Сабо.

Стоит заметить, что ранее за поставки сырой нефти в пункты в Венгрии и Словакии вблизи границы с Украиной отвечала российская сторона.

В то же время в Mol не уточнили, какая компания или компании будут осуществлять поставки.

Что предшествовало