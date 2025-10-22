Инициатива Еврокомиссии RePowerEU предусматривает, что ЕС юридически обязуется полностью отказаться от импорта российского с 1 января 2028 года, в том числе от СПГ.

Запрет на поставки вступит в силу с 1 января 2026 года. Однако предусмотрены исключения для действующих контрактов на импорт российских энергоносителей, которые подписаны до 17 июня:

  • до 17 июня 2026 года – для краткосрочных;
  • до 1 января 2028 года – для долгосрочных.

Важно! Накануне голосования за отказ от энергоносителей России Венгрия и Словакия сделали все, чтобы сорвать принятие решения, пишет Politico. Словацкий премьер Роберт Фицо даже пригрозил заблокировать принятие 19-го пакета санкций против Москвы. Однако в ЕС решили не идти на уступки этим странам.

Как ЕС отказывается от российских энергоносителей?

  • Европейская комиссия представила подробную дорожную карту, которая определяет конкретные шаги для полного отказа ЕС от российского газа. Параллельно ожидается, что страны ЕС представят свои национальные планы к инициативе RePowerEU.

  • В то же время Евросоюз переориентируется на поставки СПГ из Соединенных Штатов. Этот переход закреплен в новом торговом соглашении между ЕС и США, в соответствии с которым до 2028 года Европа планирует закупить у США сжиженный газ, нефть и ядерные энергопродукты на сумму около 750 млрд долларов.

  • Зато Словакия стремится восстановить транзит российского газа через Украину. Фицо заявил, что его правительство готово обсудить с Киевом вопрос возобновления поставок.