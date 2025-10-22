В Венгрии считают несправедливым решение Совета ЕС о полном отказе от российских энергоносителей. Будапешт планирует обжаловать его в Суде Евросоюза.
Что говорят в Венгрии о решении Совета ЕС?
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает 24 Канал со ссылкой на агентство MTI.
Сийярто назвал решение Совета ЕС "глубоким ударом", которое фактически ликвидирует безопасность энергоснабжения Венгрии.
Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии
Они воспринимают энергоснабжение как политический и идеологический вопрос, и они сделали большое дело из физико-географических реалий.
Он отметил, что решение о запрете на импорт в ЕС ископаемого топлива из России якобы было проголосовано "обманным путем". Мол, Брюссель замаскировал его под торговую политику и таким образом принял с помощью квалифицированного большинства, хотя на самом деле это санкции, которые должны приниматься единогласно.
Поэтому мы, конечно, пойдем в Европейский суд, но нет никаких сомнений, что чем больше мы будем использовать ядерную энергию, тем меньше мы будем зависеть от импорта, например, природного газа,
– отметил Сийярто.
Глава МИД добавил, что в ближайшее время правительство Венгрии собирается принять меры, чтобы предотвратить негативные последствия от решения Совета ЕС,
Какое решение принял Совет ЕС?
20 октября Совет ЕС поддержал полный отказ от импорта российских энергоносителей. Только две страны выступили против – Венгрия и Словакия. Однако они не смогли помешать принятию решения, поскольку его приняли подавляющим большинством голосов.
Инициатива Еврокомиссии RePowerEU предусматривает, что ЕС юридически обязуется полностью отказаться от импорта российского с 1 января 2028 года, в том числе от СПГ.
Запрет на поставки вступит в силу с 1 января 2026 года. Однако предусмотрены исключения для действующих контрактов на импорт российских энергоносителей, которые подписаны до 17 июня:
- до 17 июня 2026 года – для краткосрочных;
- до 1 января 2028 года – для долгосрочных.
Важно! Накануне голосования за отказ от энергоносителей России Венгрия и Словакия сделали все, чтобы сорвать принятие решения, пишет Politico. Словацкий премьер Роберт Фицо даже пригрозил заблокировать принятие 19-го пакета санкций против Москвы. Однако в ЕС решили не идти на уступки этим странам.
Как ЕС отказывается от российских энергоносителей?
Европейская комиссия представила подробную дорожную карту, которая определяет конкретные шаги для полного отказа ЕС от российского газа. Параллельно ожидается, что страны ЕС представят свои национальные планы к инициативе RePowerEU.
В то же время Евросоюз переориентируется на поставки СПГ из Соединенных Штатов. Этот переход закреплен в новом торговом соглашении между ЕС и США, в соответствии с которым до 2028 года Европа планирует закупить у США сжиженный газ, нефть и ядерные энергопродукты на сумму около 750 млрд долларов.
Зато Словакия стремится восстановить транзит российского газа через Украину. Фицо заявил, что его правительство готово обсудить с Киевом вопрос возобновления поставок.