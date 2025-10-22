В Угорщині вважають несправедливим рішення Ради ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв. Будапешт планує оскаржити його у Суді Євросоюзу.
Що говорять в Угорщині про рішення Ради ЄС?
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає 24 Канал з посиланням на агентство MTI.
Дивіться також Угорщина кидає виклик ЄС: Сіярто назвав імпорт російської нафти у 2026 році
Сіярто назвав рішення Ради ЄС "глибоким ударом", яке фактично ліквідовує безпеку енергопостачання Угорщини.
Петер Сіярто
Глава МЗС Угорщини
Вони сприймають енергопостачання як політичне та ідеологічне питання, і вони зробили велику справу з фізико-географічних реалій.
Він наголосив, що рішення про заборону на імпорт до ЄС викопного палива з Росії нібито було проголосоване "обманним шляхом". Мовляв, Брюссель замаскував його під торгівельну політику й у такий спосіб ухвалив за допомогою кваліфікованої більшості, хоча насправді це санкції, які мають прийматися одноголосно.
Тому ми, звичайно, підемо до Європейського суду, але немає жодних сумнівів, що чим більше ми будемо використовувати ядерну енергію, тим менше ми будемо залежати від імпорту, наприклад, природного газу,
– зазначив Сіярто.
Глава МЗС додав, що найближчим часом уряд Угорщини збирається вжити заходів, щоб запобігти негативним наслідкам від рішення Ради ЄС,
Яке рішення ухвалила Рада ЄС?
20 жовтня Рада ЄС підтримала повну відмову від імпорту російських енергоносіїв. Лише дві країни виступили проти – Угорщина та Словаччина. Однак вони не змогли завадити прийняттю рішення, оскільки його ухвалили переважною більшістю голосів.
Ініціатива Єврокомісії RePowerEU передбачає, що ЄС юридично зобов'яжеться повністю відмовитися від імпорту російського з 1 січня 2028 року, у тому числі від СПГ.
Заборона на постачання набере чинності з 1 січня 2026 року. Проте передбачені винятки для чинних контрактів на імпорт російських енергоносіїв, які підписані до 17 червня:
- до 17 червня 2026 року – для короткострокових;
- до 1 січня 2028 року – для довгострокових.
Важливо! Напередодні голосування за відмову від енергоносіїв Росії Угорщина та Словаччина зробили все, щоб зірвати ухвалення рішення, пише Politico. Словацький прем'єр Роберт Фіцо навіть пригрозив заблокувати ухвалення 19-го пакета санкцій проти Москви. Проте у ЄС вирішили не йти на поступки цим країнам.
Як ЄС відмовляється від російських енергоносіїв?
-
Європейська комісія представила детальну дорожню карту, яка окреслює конкретні кроки для повної відмови ЄС від російського газу. Паралельно очікується, що країни ЄС представлять свої національні плани до ініціативи RePowerEU.
-
Водночас Євросоюз переорієнтовується на постачання СПГ зі Сполучених Штатів. Цей перехід закріплений у новій торгівельній угоді між ЄС та США, відповідно до якої до 2028 року Європа планує закупити у США скраплений газ, нафту та ядерні енергопродукти на суму близько 750 мільярдів доларів.
-
Натомість Словаччина прагне відновити транзит російського газу через Україну. Фіцо заявив, що його уряд готовий обговорити з Києвом питання відновлення постачань.