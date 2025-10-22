Ініціатива Єврокомісії RePowerEU передбачає, що ЄС юридично зобов'яжеться повністю відмовитися від імпорту російського з 1 січня 2028 року, у тому числі від СПГ.  

Заборона на постачання набере чинності з 1 січня 2026 року. Проте передбачені винятки для чинних контрактів на імпорт російських енергоносіїв, які підписані до 17 червня:

  • до 17 червня 2026 року – для короткострокових;
  • до 1 січня 2028 року – для довгострокових.

Важливо! Напередодні голосування за відмову від енергоносіїв Росії Угорщина та Словаччина зробили все, щоб зірвати ухвалення рішення, пише Politico. Словацький прем'єр Роберт Фіцо навіть пригрозив заблокувати ухвалення 19-го пакета санкцій проти Москви. Проте у ЄС вирішили не йти на поступки цим країнам. 

Як ЄС відмовляється від російських енергоносіїв? 

  • Європейська комісія представила детальну дорожню карту, яка окреслює конкретні кроки для повної відмови ЄС від російського газу. Паралельно очікується, що країни ЄС представлять свої національні плани до ініціативи RePowerEU.

  • Водночас Євросоюз переорієнтовується на постачання СПГ зі Сполучених Штатів. Цей перехід закріплений у новій торгівельній угоді між ЄС та США, відповідно до якої до 2028 року Європа планує закупити у США скраплений газ, нафту та ядерні енергопродукти на суму близько 750 мільярдів доларів.

  • Натомість Словаччина прагне відновити транзит російського газу через Україну. Фіцо заявив, що його уряд готовий обговорити з Києвом питання відновлення постачань.