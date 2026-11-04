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4 ноября, 11:53
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Конец газовой иголки: в Венгрии назвали срок отказа от российского газа

Ирина Гайдук

Венгрия должна прекратить импорт российского природного газа до осени 2027 года. При этом новое правительство страны ищет возможности диверсифицировать поставки.

Когда Будапешт распрощается с российским газом

О намерениях Будапешта в энергетической сфере рассказала министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан в интервью изданию Telex.

В ходе беседы журналист спросил, рассчитывает ли венгерское правительство и в дальнейшем получать российский природный газ. В ответ Орбан напомнила об установленном Европейским союзом сроке постепенного прекращения поставок из России.

ЕС установил четкий срок для отказа от российского природного газа – это осень 2027 года, 
– подчеркнула министр.

Следовательно, Венгрия вынуждена подчиниться этим правилам и прекратить импорт российского газа в соответствии с общеевропейским графиком.

Какие альтернативы ищет венгерское правительство

В то же время страна работает над тем, чтобы получать энергоносители из альтернативных источников и не зависеть от одного маршрута поставок.

Будапешт уже подписал документ о намерениях по развитию региональной инфраструктуры. По словам Орбан, страна имеет трубопроводные соединения с шестью государствами.

Их мощность в пять раз превышает годовой объем потребления Венгрии, который составляет почти 9 миллиардов кубометров, 
– отметила она.

Однако для полной независимости этого недостаточно, поскольку Венгрия не имеет гарантированного доступа ко всем альтернативным точкам ввода газа.

Поэтому в настоящее время правительство рассматривает возможность расширения хорватского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и коридора через Грецию для доступа к азербайджанскому "голубому топливу".

Что будет с российской нефтью

Помимо газа, изменения коснутся и поставок нефти. США предоставили Венгрии временное освобождение от санкций до 21 ноября этого года на покупку сырья у российских "Лукойла" и "Роснефти".

Чтобы избежать штрафных пошлин в будущем, венгерская компания MOL уже приступила к технологической модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в Сазхаломбатте и Братиславе. Это позволит перейти на нероссийскую нефть, которая будет поставляться с юга через хорватский нефтепровод JANAF.

Напомним, Венгрия ранее выступала против планов Евросоюза полностью отказаться от российского газа. Будапешт даже оспаривал соответствующие решения в суде ЕС. Однако после смены власти новое правительство заявило, что намерено в течение следующего года " полностью прекратить закупки российского газа ".