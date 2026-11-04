Кінець газової голки: в Угорщині назвали термін відмови від російського газу

Коли Будапешт розпрощається з російським газом

Про наміри Будапешта в енергетичній сфері розповіла міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан в інтерв’ю виданню Telex.

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Під час розмови журналіст запитав, чи розраховує угорський уряд і надалі отримувати російський природний газ. У відповідь Орбан нагадала про встановлений Європейським Союзом термін поступового припинення поставок з Росії.

ЄС встановив чіткий термін для виведення російського природного газу – це осінь 2027 року– підкреслила міністерка.

Відтак, Угорщина змушена підкоритися цим правилам і припинити імпорт російського газу відповідно до загальноєвропейського графіка.

Які альтернативи шукає угорський уряд

Водночас країна працює над тим, щоб отримувати енергоносії з альтернативних джерел і не залежати від одного маршруту постачання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Будапешт вже підписав документ про наміри щодо розвитку регіональної інфраструктури. За словами Орбан, країна має трубопровідні з'єднання із шістьма державами.

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Їхня потужність у п'ять разів перевищує річне споживання Угорщини, яке становить майже 9 мільярдів кубометрів– зазначила вона.

Проте для повної незалежності цього недостатньо, оскільки Угорщина не має гарантованого доступу до всіх альтернативних точок входу газу.

Тому наразі уряд розглядає розширення хорватського термінала скрапленого газу (СПГ) та коридору через Грецію для доступу до азербайджанського блакитного палива.

Що буде з російською нафтою

Окрім газу, зміни торкнуться і постачань нафти. США надали Угорщині тимчасове звільнення від санкцій до 21 листопада цього року на купівлю сировини у російських "Лукойлу" та "Роснефти".

Щоб уникнути штрафних мит у майбутньому, угорська компанія MOL вже розпочала технологічну модернізацію своїх нафтопереробних заводів у Сазхаломбатті та Братиславі. Це дозволдить перейти на неросійську нафту, яка постачатиметься з півдня через хорватський нафтопровід JANAF.

Нагадаємо, Угорщина раніше виступала проти планів Євросоюзу повністю відмовитися від російського газу. Будапешт навіть оскаржував відповідні рішення в суді ЄС. Однак після зміни влади новий уряд заявив, що хоче повністю припинити закупівлі російського газу протягом наступного року.