Конец газовой иголки: в Венгрии назвали срок отказа от российского газа

Когда Будапешт распрощается с российским газом

О намерениях Будапешта в энергетической сфере рассказала министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан в интервью изданию Telex.

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В ходе беседы журналист спросил, рассчитывает ли венгерское правительство и в дальнейшем получать российский природный газ. В ответ Орбан напомнила об установленном Европейским союзом сроке постепенного прекращения поставок из России.

ЕС установил четкий срок для отказа от российского природного газа – это осень 2027 года– подчеркнула министр.

Следовательно, Венгрия вынуждена подчиниться этим правилам и прекратить импорт российского газа в соответствии с общеевропейским графиком.

Какие альтернативы ищет венгерское правительство

В то же время страна работает над тем, чтобы получать энергоносители из альтернативных источников и не зависеть от одного маршрута поставок.

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Будапешт уже подписал документ о намерениях по развитию региональной инфраструктуры. По словам Орбан, страна имеет трубопроводные соединения с шестью государствами.

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Их мощность в пять раз превышает годовой объем потребления Венгрии, который составляет почти 9 миллиардов кубометров– отметила она.

Однако для полной независимости этого недостаточно, поскольку Венгрия не имеет гарантированного доступа ко всем альтернативным точкам ввода газа.

Поэтому в настоящее время правительство рассматривает возможность расширения хорватского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и коридора через Грецию для доступа к азербайджанскому "голубому топливу".

Что будет с российской нефтью

Помимо газа, изменения коснутся и поставок нефти. США предоставили Венгрии временное освобождение от санкций до 21 ноября этого года на покупку сырья у российских "Лукойла" и "Роснефти".

Чтобы избежать штрафных пошлин в будущем, венгерская компания MOL уже приступила к технологической модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в Сазхаломбатте и Братиславе. Это позволит перейти на нероссийскую нефть, которая будет поставляться с юга через хорватский нефтепровод JANAF.

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Напомним, Венгрия ранее выступала против планов Евросоюза полностью отказаться от российского газа. Будапешт даже оспаривал соответствующие решения в суде ЕС. Однако после смены власти новое правительство заявило, что намерено в течение следующего года " полностью прекратить закупки российского газа ".