Европейский Союз рассматривает торговые меры, направленные на прекращение импорта российской нефти через трубопровод "Дружба". Им до сих пор активно пользуется Венгрия и Словакия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как ЕС будет бороться с импортом российской нефти?

Будапешт и Братислава до сих пор не хотят отказываться от российской нефти. Они даже блокировали меры, которые якобы угрожают их энергетической безопасности.

Сейчас почти все государства-члены ЕС прекратили импорт трубопроводами и морем. Они обязались постепенно отказаться от всего российского топлива до конца 2027 года.

Отмечается, что принятые торговые меры против Венгрии и Словакии могут быть применены, если их правительства не представят планы отказа от российской нефти.

Отмечается, что планы перекрыть этим двум странам "Дружбу" являются отдельными от предложений по новому пакету санкций, которые ЕС представил в пятницу, 19 сентября.

ЕС также хочет ввести санкции против более 100 нефтяных танкеров теневого флота России, а также против организаций, обеспечивающих торговлю энергоресурсами, в частности, в третьих странах.

В Bloomberg также отмечают, что своим шагом ЕС выполнит ключевое требование Трампа, который неоднократно заявлял, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть и газ.

Импорт российской нефти в Венгрию и Словакию: последние новости