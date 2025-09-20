Європейський Союз розглядає торговельні заходи, спрямовані на припинення імпорту російської нафти через трубопровід "Дружба". Ним досі активно користується Угорщина та Словаччина.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Найнижчий з початку війни: як впав експорт російських нафтопродуктів у вересні

Як ЄС буде боротися з імпортом російської нафти?

Будапешт і Братислава досі не хочуть відмовлятися від російської нафти. Вони навіть блокували заходи, які нібито загрожують їхній енергетичній безпеці.

Наразі майже всі держави-члени ЄС припинили імпорт трубопроводами та морем. Вони зобов'язалися поступово відмовитися від усього російського палива до кінця 2027 року.

Зазначається, що прийняті торговельні заходи проти Угорщини та Словаччини можуть бути застосовані, якщо їхні уряди не представлять плани відмови від російської нафти.

Зазначається, що плани перекрити цим двом країнам "Дружбу" є окремими від пропозицій щодо нового пакета санкцій, які ЄС представив у п'ятницю, 19 вересня.

ЄС також хоче запровадити санкції проти понад 100 нафтових танкерів тіньового флоту Росії, а також проти організацій, що забезпечують торгівлю енергоресурсами, зокрема, в третіх країнах.

У Bloomberg також зауважують, що своїм кроком ЄС виконає ключову вимогу Трампа, який неодноразово заявляв, що Європа повинна припинити купувати російську нафту та газ.

Імпорт російської нафти до Угорщини та Словаччини: останні новини