ЕС пытается избежать вето Венгрии в отношении российских активов: что придумали в Европе

Европейский Союз стремится в ускоренном темпе согласовать решение о бессрочном блокировании 210 миллиардов евро российских активов. Это попытка заранее обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Что планирует сделать Евросоюз?

Решение предусматривает применение чрезвычайных полномочий, чтобы обойти национальные вето на продление санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

В ЕС планируют проголосовать, фактически обойдя принцип единогласия, что может разозлить Будапешт и другие столицы, которые выступают против. Предыдущие случаи, когда страны ЕС действовали аналогично, привели к многолетней вражде между столицами.

Напомним! На прошлой неделе Еврокомиссия предложила использовать 210 млрд евро российских активов, заблокированных в ЕС из-за санкций, чтобы профинансировать кредит Украине – сначала на 90 млрд евро, которые должны быть выплачены в ближайшие два года. Чтобы эта схема работала, активы следует блокировать бессрочно, а не каждые шесть месяцев.

Какие проблемы ЕС имеет с Венгрией?

Венгрия – это наиболее пророссийское государство ЕС – выступает против любой дополнительной помощи Украине. Будапешт регулярно угрожает ветировать продление санкций.

Европейские чиновники беспокоятся, что Орбан действительно это сделает, если администрация Трампа вдруг решит односторонне снять американские санкции с России.

Еврокомиссия предлагает применить чрезвычайные полномочия и ввести бессрочные меры в отношении российских замороженных активов. Это решение может быть принято простым большинством стран. И без возможности ветировать.

Бельгия, на территории которой расположен депозитарий Euroclear, который хранит 185 миллиардов евро российских активов, выступает против репарационного займа. Страна опасается юридических и финансовых рисков. Брюссель считает, что в случае неожиданного снятия санкций, государство столкнется с российскими исками.

Лидеры Евросоюза обсудят схему использования замороженных российских активов на саммите 18 – 19 декабря.

Напомним, что государства G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для репарационного займа для Украины. Однако действовать они будут в соответствии со своими правовыми рамками. Об этом говорится в заявлении стран.

Также государства G7 продолжат свою поддержку Украины в проведении реформ, преодолении коррупции и улучшении управления.

Что еще известно о ситуации с российскими активами?