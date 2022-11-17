Венгрия начинает сотрудничать с Ираном, который поставляет оружие России

17 ноября 2022 , 17:59
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Источник:

Фейсбук Петера Сийярто

Глава МИД Венгрии объявил о начале экономического сотрудничества с Ираном. Он заявил, что это необходимо для реинтеграции подсанкционной страны в систему международного сотрудничества.

Сийярто сообщил о проведении совместного заседания с министром экономики Ирана в Будапеште. Именно так, по его мнению, должно начаться их сотрудничество, которое приведет к "нормализации ситуации".

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В мире много бед, последние несколько дней мы увидели, как легко конфликты могут выйти из-под контроля. Угрозу глобальной безопасности можно уменьшить, закрыв как можно больше конфликтов,
– написал венгерский министр.

Он заявил, что если бы Ирану удалось реинтегрировать в систему международного сотрудничества, удалось бы добиться значительного прогресса в стабилизации всей ситуации на Ближнем Востоке.

Пророссийская позиция Венгрии

Известно, что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном занимает пророссийскую позицию. Именно эта страна блокирует решение о предоставлении помощи Украине от ЕС. Среди всех стран ЕС только Венгрия не выделяла двустороннюю макрофинансовую и военную помощь Украине. Кроме того, она долгое время блокировала поставки оружия Украине из других стран своей территорией.

Иран посылает России оружие: что известно

  • Иран долгое время отвергал обвинения о поставках России оружия. Еще в конце октября иранский министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан опроверг информацию, которую его страна предоставляет России дроны-камикадзе. Он заверил, что Иран вроде бы не будет помогать России.
  • Информация о том, что Иран предоставляет России дроны-камикадзе, появилась еще летом. В США предупреждали, что Иран может поставить России ударные беспилотники. Впоследствии США подтвердили, что россияне приступили к тренировкам с иранскими дронами. Уже тогда Иран и Россия отрицали сотрудничество.
  • Осенью Россия начала активно использовать дроны против Украины, маркируя их другими знаками. Сначала дроны заметили на Юге, после чего враг атаковал беспилотниками Север и другие регионы.
  • МИД Украины заявил, что предоставление Ираном оружия России делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношений с Ираном. Кроме того, он призвал ЕС ввести санкции против Ирана.
  • 20 октября Евросоюз утвердил санкции против организаций, поставляющих иранские беспилотники. К ограничениям присоединилась и Великобритания.
  • Украина выразила готовность предоставить доказательства, что Россия использует иранские дроны. В ответ Тегеран пригрозил Великобритании, Германии и Франции за расследование.

 

 

 

Автор: Ольга Ожогіна