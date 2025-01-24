Орбан шантажирует: в ЕС не уверены, что будут иметь правовую основу для продолжения санкций против России
В Евросоюзе пытаются решить ситуацию с ветированием со стороны венгерского премьера дальнейших санкций против России. Если страны-члены не придут к согласию, то Россия будет иметь право обратиться в суд, а Европа потеряет инструмент влияния.
Продлит ли Европа ограничения в отношении России
В случае отсутствия решения о продлении санкций, Евросоюз не будет иметь правовой основы для их применения. Об этом сообщил европейский дипломат в Брюсселе на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.
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Сейчас в ЕС работают над тем, чтобы таки продолжить уже принятые пакеты санкций против России. Их срок действия истекает 31 января. В Евросоюзе надеются, что Виктор Орбан прислушивается к новой администрации Дональда Трампа, которая пока не собирается ослаблять давление на Россию.
Мне кажется, что Виктор Орбан немного не слышит, потому что если послушать, что Трамп недавно говорил о России и санкциях, то кажется, что это совершенно не вяжется с его действиями. Кроме того, Орбан хочет снова начать покупать дешевый газ и нефть в России. И я не уверен, как это воспринимается в Вашингтоне, где Трамп требует от Европейского Союза, чтобы мы покупали больше их энергоносителей,
– сказал дипломат.
По словам источника, неизвестно будет ли Будапешт реагировать на позицию Трампа, поскольку сейчас Венгрия активно сотрудничает с Китаем.
Что будет, если действие санкционных пакетов прекратится из-за Венгрии
Европейский дипломат не исключает сценария, что отдельные государства-члены Евросоюза будут вводить санкции на национальном уровне.
Однако, если российские активы на уровне ЕС будут заморожены, а санкции продлены – Россия будет иметь право обратиться в суд.
Можно с уверенностью сказать, что отмена санкций будет иметь серьезные последствия как для нашей способности противостоять грубой агрессии России, так и для дальнейшего развития событий в свете прихода к власти администрации Трампа. Отмена этих санкций лишит нас очень мощного инструмента для продвижения европейских интересов,
– отметил собеседник.
- Отметим, вопрос санкций против России рассмотрят министры иностранных дел во время заседания Совета ЕС в Брюсселе 27 января.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединится к встрече в онлайн режиме.
- Ожидается, что в понедельник ЕС введет новые санкции против трех российских офицеров ГРУ за их кибердеятельность.