Венгрия "отстояла" право платить за российскую нефть более 60 долларов
Источник:фейсбук Петера Сиярто
Глава венгерского МИД заявил, что ограничение цен на нефть из России "вредит европейской экономике". Венгрия освободилась от применения ограничения цены на российскую нефть.
Венгрия не будет платить минимальную цену за российскую нефть
Такое решение было принято после переговоров с Европейским союзом. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
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Сиярто, приверженный российскому президенту Путину, отметил, что "Брюссель должен осознать, что эти и подобные меры больше всего вредят европейской экономике".
В ходе переговоров по лимиту цен на нефть мы настойчиво боролись за интересы Венгрии и, в конце концов, преуспели: Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть,
– утверждает он.
Министр добавил, что этим решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".
Что следует знать об ограничении цен на российскую нефть
- Переговоры об установлении предельной цены на российскую нефть в Брюсселе были противоречивыми и продолжались более недели. Польша и страны Балтии не соглашались на слишком высокую цену, поскольку утверждали, что она не будет иметь эффекта.
- Начальное предложение G7 предусматривало ограничение цены на уровне 65 – 70 долларов за баррель без механизма корректировки. Цену установили на уровне 60 долларов за баррель. В ЕС тоже установили такую цену.
- Россия делает вид, что ее это не устраивает и вроде бы страна-террористка не собирается продавать нефть по такой цене. Мир наблюдает за дальнейшими действиями агрессора.
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что согласованная государствами G7 и ЕС верхняя цена на российскую нефть является лучшим вариантом. Мол, таким образом, Россия не выйдет с рынка, но и мировые цены на нефть не вырастут.