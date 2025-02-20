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20 февраля, 17:49
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Венгрия заблокирует продление санкций против России

Дарья Подвышенная

На заседании Совета ЕС, которое состоится 24 февраля, Венгрия не поддержит продление санкций против России. Глава МИД подчеркнул необходимость дать больше времени для российско-американских переговоров.

Венгрия не поддержит санкции

Такую позицию озвучил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает 24 Канал со ссылкой на издание HirTV.

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Сийярто также выразил, что на правительство Венгрии оказывается давление с целью согласия на продление санкций, которые должны закончиться 15 марта.

Мы не договоримся в понедельник о продлении режима санкций для лиц на полгода,
– отметил Сийярто.

Перед встречей с советником по национальной безопасности США, он высказал мнение, что некоторые европейские либеральные политики пытаются побудить Украину продолжать военные действия.

Конечно, я не знаю, насколько нужно толкать в этом направлении, но точно то, что они постоянно вдохновляют и побуждают украинского президента продолжать войну,
– отметил министр.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Недавно Будапешт выступил против открытия первого кластера переговоров между Украиной и ЕС, требуя от Киева дополнительных гарантий защиты прав национальных меньшинств.

Страна использовала принцип единодушия решений в Европейском Союзе для блокирования дальнейшего продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

Обратите внимание! Эта позиция Венгрии может заблокировать начало переговоров по этому кластеру в апреле, особенно после того, как Венгрия оказалась единственной страной, выступившей против принятия письма с условиями, предложенных Польшей.