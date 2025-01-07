Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина создала экономические трудности для ЕС, прекратив транзит российского газа. Цены на газ в Европе теперь намного превышают цены в конкурентных регионах.

В Европе сократились объемы газа

По словам Сийярто, даже "наиболее преданные брюссельские сторонники" признают, что конкурентоспособность ЕС в последнее время существенно ухудшилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети венгерского министра.

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Он отметил, что одной из ключевых причин этого стал значительный рост цен на газ в Европе.

Сийярто считает, что это стало следствием санкций, которые ликвидировали некоторые источники газа, политики ограничения поставок и блокировки транспортных маршрутов.

Интересно! Сийярто отметил, что Венгрия успешно диверсифицировала свои источники поставок газа, поэтому подорожание энергоносителей в Европе не будет иметь значительного влияния на страну.

При чем здесь Украина

В то же время министр обвинил Украину в создании экономических трудностей для Центральной Европы из-за недавнего прекращения транзита российского газа. Он отметил, что после окончательного закрытия украинского маршрута в середине декабря цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%.

Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Поскольку остановка украинского транзитного маршрута стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%. Таким образом, хотя Украина пытается вступить в ЕС как кандидат, своим последним решением она в очередной раз поставила европейскую экономику в трудную ситуацию. Это особенно касается Центральной Европы.

Кроме этого, Сийярто встретился со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, чтобы обсудить последствия прекращения транзита российского газа через Украину.

Напомним! Напомним, контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу завершился в конце 2024 года, после чего украинская сторона решила не продлевать его.