Венгрия и Словакия планируют противостоять плану Европейской комиссии о прекращении закупки газа, нефти и ядерного топлива у России. Будапешт и Братислава планируют выразить свою позицию на встрече министров энергетики ЕС.

Венгрия и Словакия выступают против плана ЕС по запрету на российский импорт

Она состоится 16 июня в Люксембурге, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

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В понедельник в Люксембурге состоится большая битва: в повестку дня Совета министров энергетики выносится предложение фон дер Ляйен и Зеленского, которое имеет целью заставить нас больше не покупать природный газ, нефть и ядерное топливо в России,

– написал Сийярто.

По его мнению, Брюссель хочет поддержать Украину так, чтобы "расходы венгерских семей на коммунальные услуги выросли вдвое или даже втрое". Однако, как заявил политик, они не позволят, чтобы "финансирование затягивания войны в Украине перекладывали на плечи венгерских семей".

Сегодня я провел телефонный разговор со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, и мы согласились: мы не можем принять такое грубое нарушение нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики - это вопрос суверенитета, и никто извне не имеет права вмешиваться,

– сообщил Петер Сийярто.

Он проинформировал, что страны не собираются ради Брюсселя или Киева отказываться от имеющихся источников энергии в пользу более дорогих и менее надежных.

Заметьте! Согласно словам представителя Венгрии, в понедельник в Люксембурге есть цель защищать венгерские семьи от того, чтобы "из-за шантажа президента Зеленского им пришлось платить за коммунальные услуги вдвое или втрое больше, чем раньше".