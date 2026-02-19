Не только Словакия: еще одна страна угрожает прекратить поставлять свет в Украину

Венгрия снова угрожает Украине – на этот раз Будапешт говорит, что может прекратить поставки газа и электроэнергии. События происходят на фоне ситуации по транзиту российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Что известно об угрозах Венгрии?

Об этом сообщил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш, о чем пишет ExPro.

Представитель страны заявил, что Будапешт примет соответствующие меры, если Украина не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу. Более того, Венгрия планирует координировать соответствующие шаги со Словакией. Именно Братислава накануне угрожала остановить поставки света в Украину.

Гуляш заявил, что правительство высвободило стратегические резервы нефти после того, как государственная компания MOL обратилась с соответствующей просьбой,

– говорится в материале.

Венгерский маршрут – это важное направление для импорта природного газа в Украину. В прошлом году Украина импортировала более 2,9 миллиарда кубометров природного газа из Венгрии (45%).

Импорт газа из Словакии несколько меньше – 1,3 миллиарда кубометров в 2025 году (это 20%). Дело в том, что Словакия имеет более высокие тарифы, что делает это направление "менее привлекательным".

Обратите внимание! Но по состоянию на сейчас я механизм возможного прекращения поставок природного газа не является понятным.

Могут ли Будапешт и Братислава заблокировать поставки газа в Украину?

Дело в том, что его поставками занимаются преимущественно частные компании. А Венгрия и Словакия выступают лишь как транзитные страны. К тому же остановка поставок газа была бы нарушением законодательства Евросоюза.

Даже при теоретическом блокировании поставок природного газа в Украину, критической ситуации не будет,

– отметили в тексте.

Украина имеет другие рабочие маршруты для импорта природного газа, в частности из Польши.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины почти на 40% выше, чем в соответствующий период прошлого года.

Возможна ли остановка поставок света?

Венгрия является еще и важным поставщиком электроэнергии. Доля импорта из этой страны достигает 50% импорта света в феврале 2026 года. В то же время импорт электроэнергии из Словакии – около 18%.

Но каких-либо ограничений на импорт пока не введено.

Как и в случае с газом, сейчас речь идет больше об угрозах таких шагов, чем о реальных ограничениях,

– пишут в ExPro.

Важно! Теоретическая остановка поставок света в Украину может иметь заметное краткосрочное влияние для Украины.

Напомним, что Словакия рассматривает вариант остановить поставки электроэнергии в Украину. Такое заявление делал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Причиной является прерыванием поставок нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба. Как сказал Фицо, Украина якобы не разрешает транспортировку нефти.

Если президент Зеленский окончательно остановит потоки нефти через территорию Украины, мы будем платить больше за само сырье, больше платить за тарифные сборы только потому, что президент Зеленский здесь играет в какие-то игры,

– отметил Роберт Фицо.

Напомним! Инфраструктура нефтепровода "Дружба" была повреждена в результате целенаправленного российского удара, который состоялся 27 января.

Что еще известно о ситуации?