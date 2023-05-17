Венгрия назвала условие для разблокирования нового транша помощи Украине от ЕС

17 мая 2023, 19:33
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Источник:

Reuters

Представитель Венгрии назвал условие, при котором страна разблокирует помощь ЕС для Украины. Также они предупредили, что будут препятствовать санкциям против России.

Чего хочет Венгрия

Венгрия будет блокировать военные транзиты в Украину, пока и нет снимет санкции с ОТР Bank. Об этом заявил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, страна будет максимально препятствовать санкциям против России и блокировать транши с помощью, пока ее условие не будет выполнено.

Что произошло с ОТР Bank

Еще 4 мая НПК внесло венгерский банк в список международных спонсоров войны. Такое решение приняли из-за взглядов руководства банка, которое продолжало работать с Россией и признало легитимность так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Как стало известно из СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным. Так, отмечается, что россияне, призванные на военную службу по мобилизации или по контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам,
– объяснили в НАПК.

Таким образом, банк попал в санкционный список Украины, что очень не понравилось властям Венгрии.

Автор: Тетяна Стельмах