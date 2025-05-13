Венгрия замораживает часть расходов на фоне дефицита бюджета в 8 миллиардов долларов

Дефицит бюджета Венгрии вырос до рекордного уровня. Это заставило правительство заморозить часть расходов.

В Венгрии дефицит бюджета стал рекордным

Дефицит бюджета правительства страны за первые четыре месяца года достиг более 2,9 триллиона форинтов (около 8 миллиардов долларов), что является худшим показателем за всю историю наблюдений на этот период, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В апреле дефицит составил 376 миллиардов форинтов. Основной причиной стали выплаты по долгам. Они значительно выросли, опередив рост налоговых поступлений.

Было значительно заморожено ряд статей бюджета, что демонстрирует способность фискальной политики оперативно реагировать,

– заявил государственный секретарь Министерства экономики Корнел Кишгергей.

Правительство Виктора Орбана уже повысило целевые показатели дефицита на этот и следующий годы. Это привело к снижению прогноза по государственному долгу Венгрии от рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Агентство предупредило о рисках увеличения предвыборных расходов накануне парламентских выборов 2026 года,

– отмечает Bloomberg.

Кишгергей отрицает, что правительство планирует увеличить расходы по политическим мотивам и отметил, что нынешние шаги являются ответом на изменения во внешней среде.

Форинт ослаб на 0,5% до 405,88 за евро по состоянию на 12:42 в Будапеште. И это стало худшей валютой среди развивающихся рынков,.

Важно! Правительство Венгрии прогнозирует рост экономики на 2,5% в этом году, но бюджетный совет страны предупреждает, что этот прогноз может быть чрезмерно оптимистичным, учитывая сокращение ВВП в первом квартале.