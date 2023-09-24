Почему вы можете потерять пенсию: процедура обязательной идентификации

Для получения пенсии нужно проходить верификацию. С началом полномасштабного вторжения эту процедуру позволили осуществить позже.

Зачем проходить идентификацию

Это обязательная процедура, необходимая для того чтобы гражданин подтвердил свое право на получение выплат. Осуществлять идентификацию можно как онлайн, так и офлайн.

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Также пройти процедуру можно и за границей. Для этого необходимо:

обратиться в консульство, где уполномоченное лицо может заверить проверку документов;

онлайн через видеоконференцию.

Если вы находитесь в Украине, то верификацию можно пройти в "Ощадбанке". Процедура проходит в несколько этапов:

Обращение особы. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, платежную карту или электронное пенсионное удостоверение.

Непосредственная идентификация, проводимая уполномоченным лицом.

Пробная процедура денежной транзакции. Она должна пройти через POS-терминал. То есть вы должны ввести ПИН-код.

Как получить пенсию за границей

Процедуру идентификации необходимо пройти до 1 января 2024года.

Украинцы, вынужденные уехать из страны, могут получать пенсионные выплаты на специальный счет. В Польше запустили экспериментальный вариант передачи денег на почте.

Сервис работает в формате "Укрпочты", где в местном отделении вам предоставят средства через международный перевод. Если удастся эксперимент, услуга будет доступна и в других странах.