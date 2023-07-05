Вознаграждение всем военным по 30 тысяч не вернули: почему МВФ против

В Украине в целом был принят закон о доплатах военным. Впрочем, возвращение всем защитникам по 30 тысяч вознаграждения не произошло. Одной из причин могло стать несогласие МВФ.

МВФ хочет знать, откуда Украина будет брать дополнительные средства

Еще раньше Андрей Пышный, глава Нацбанка, заявил, что возвращение всем военным по 30 тысяч вознаграждения не помогает Украине в переговорах с МВФ.

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Как рассказал 24 Каналу эксперт Олег Гетман, МВФ интересует единственный момент – как Украина сбалансирует бюджет.

Когда в бюджете с учетом всех пособий, например, есть 3 триллиона гривен. И, соответственно, государство тратит все эти средства, потом в МВФ возникает вопрос: где вы возьмете еще 150 миллиардов, которые нужно на реализацию поправки о 30 тысячах доплат всем военным? Как правило, ответа нет.

Эксперт добавляет, что в отличие от популистической правки, которая наносила сумасшедшие расходы бюджета (речь идет о возврате всем военным дополнительных вознаграждений в размере 30 тысяч гривен – 24 Канал), нынешний принятый законопроект №9342 о доплатах наработан уже совместно с Минфином, Минобороны, комиссией по вопросам налоговой и финансовой политики.

Олег Гетман Экономический эксперт Следовательно, этот закон стал общим комплексным решением, которое не дает таких безумных расходов, как было в предыдущей правке. Таким образом, значительных рисков для украинского бюджета также нет. Следовательно, принятый законопроект никак не повлияет на сотрудничество с МВФ, потому что средства дополнительно не печатались и не заимствовались.

Кроме того, возврат акциза и НДС 20% на горючее дают дополнительные десятки миллиардов гривен в бюджет страны. Также началось движение по дефинизации товаров, а это еще несколько десятков миллиардов гривен. Следовательно, дополнительные ресурсы будут в пределах 30-50 миллиардов гривен.

Новый закон о доплатах военным: о чем в нем идет речь

В законопроекте приняли следующие доплаты военным:

От 30 000 до 100 000 гривен для военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания;

20 100 гривен военным, которые в связи с ранением признаны ограниченно пригодными и зачислены в распоряжение соответствующего командира;

6000 гривен для срочников;

2350 гривен для курсантов;

от 15000 до 30000 гривен для инструкторов в воинских частях.

Вернуть 30 тысяч доплат для всех военных, а не только тех, которые выполняют боевые (специальные) задачи, не удалось.

Если бы дополнительные вознаграждения вернули всем защитникам, Украине пришлось бы привлекать еще где-то 170 миллиардов гривен ежегодно. В государственном бюджете таких средств нет, международные партнеры категорически против финансирования сектора безопасности и обороны.