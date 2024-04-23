Статус ветерана и члена семьи погибшего военнослужащего: Правительство упростило процедуру

Ранее процесс получения статуса ветерана войны или члена семьи погибшего военнослужащего мог занимать несколько месяцев. Сейчас правительство разработало новую упрощенную систему, которая ускорит процесс оформления.

Что изменилось

Ранее приобретение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших военнослужащих занимало 8 месяцев. Однако сейчас это можно сделать за 30 дней.

Читайте также Выход на пенсию в 2024 году: сколько стажа для этого нужно иметь

Чтобы сделать это, надо обратиться в любой ЦНАП, независимо от места регистрации, и написать заявление. Подавать другие документы не нужно.

Кроме заявления с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса, по сути больше ничего не нужно. Сбор недостающих документов – это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц,

– написали в министерстве.

Также в ближайшее время появится возможность подать заявление в электронной форме через Дію или Единый госреестр ветеранов войны.

На первом этапе е-заявление будет доступно для военнослужащих сектора безопасности и обороны (ВСУ, Нацгвардия, ГНСУ, Нацполиция, СБУ, СВР), которые получили инвалидность в результате боевых действий, а также семей погибших Защитников и Защитниц этих категорий,

– добавили в учреждении.

Процедура оформления соответствующего статуса в оффлайн формате доступна для всех категорий.