В Украине реализуется новый проект в сфере возобновляемой энергетики при поддержке Великобритании. Эта инвестиция призвана не только увеличить производство электроэнергии, но и укрепить энергетическую независимость страны на фоне российских атак.

Что известно о новых инвестициях

Великобритания инвестирует 9,5 миллиона фунтов стерлингов (около 11,3 миллиона евро) в строительство новой ветроэлектростанции мощностью 200 мегаватт. О финансировании объявил британский министр иностранных дел Эд Милибэнд, пишет The Guardian.

Точное местоположение станции держат в секрете из соображений безопасности, ведь Россия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре.

Однако уже известно, что этот проект позволит обеспечить стабильное электроснабжение 300 тысяч украинских домохозяйств.

По словам Милибэнда, инвестиции помогут укрепить энергетическую независимость Украины.

Это поможет обеспечить значительное увеличение новых мощностей возобновляемой энергетики, укрепить энергетическую независимость Украины и поддержать ее восстановление, одновременно углубляя экономическое партнерство между нашими двумя странами,

– подчеркнул министр.

Ожидается, что строительством ветропарка и управлением им будет заниматься британская компания Elementum Energy, которая уже имеет представительства в Киеве и Одессе.

Стоит знать! Новые инвестиции из Великобритании стали оперативным ответом на очередную волну российских атак на украинскую энергетику этой осенью.

Как Великобритания помогает восстанавливать энергетику Украины

В целом Великобритания уже выделила более 770 миллионов фунтов стерлингов на восстановление украинской энергосистемы. Речь идет как о чрезвычайной помощи после российских атак, так и о долгосрочных инвестициях в возобновляемую и атомную генерацию.

По оценкам, после начала полномасштабной войны Украина смогла ввести в эксплуатацию более 3 гигаватт мощностей возобновляемой энергии. Это составляет около 20% от общей установленной генерации страны, и треть этого объема приходится именно на ветровые электростанции.

Британский министр подчеркнул, что поддержка Украины важна для создания устойчивой энергосистемы.

Пока Россия пытается погрузить украинцев в темноту, Великобритания помогает Украине построить безопасную и устойчивую энергетическую систему, в которой она нуждается в будущем,

– добавил Милибэнд.

Важно! Из-за постоянных российских атак Украина потеряла более 80% довоенных генерирующих мощностей, которые в основном работали на газе.

Напомним, Украина активно привлекает международное финансирование развития возобновляемой энергетики. В частности, в октябре 2026 года Фонд климатических инвестиций (CIF) одобрил выделение стране 116,2 миллиона долларов. Часть средств будет направлена на строительство межгосударственного энергоинтерконнектора, модернизацию подстанций и развитие аккумуляторных систем хранения электроэнергии.