Що відомо про нові інвестиції

Велика Британія інвестує 9,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 11,3 мільйона євро) у будівництво нової вітроелектростанції потужністю 200 мегаватів. Про фінансування оголосив британський міністр закордонних справ Ед Мілібенд, пише The Guardian.

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Точне місце розташування станції тримають у таємниці з міркувань безпеки, адже Росія продовжує бити по критичній інфраструктурі.

Однак вже відомо, що цей проєкт дозволить забезпечити стабільним електропостачанням 300 тисяч українських домогосподарств.

За словами Мілібенда, інвестиції допоможуть зміцнити енергетичну незалежність України.

Це допоможе забезпечити значне збільшення нових потужностей відновлюваної енергетики, зміцнити енергетичну незалежність України та підтримати її відновлення, водночас поглиблюючи економічне партнерство між нашими двома країнами– наголосив міністр.

Очікується, що зведенням вітропарку та управлінням ним займатиметься британська компанія Elementum Energy, яка вже має представництва у Києві та Одесі.

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Варто знати! Нові інвестиції від Британії стали оперативною відповіддю на чергову хвилю російських атак на українську енергетику цієї осені.

Як Британія допомагає відновлювати енергетику України

Загалом Велика Британія вже запропонувала понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення української енергосистеми. Йдеться як про екстрену допомогу після російських атак, так і про довгострокові інвестиції у відновлювану й атомну генерацію.

За оцінками, після початку повномасштабної війни Україна змогла ввести в експлуатацію понад 3 гігавати потужностей відновлюваної енергії. Це становить близько 20% від загальної встановленої генерації країни, і третина з цього обсягу припадає саме на вітрові електростанції.

Британський міністр наголосив, що підтримка України важлива для створення стійкої енергосистеми.

Поки Росія намагається занурити українців у темряву, Велика Британія допомагає Україні побудувати безпечну та стійку енергетичну систему, якої вона потребує в майбутньому– додав Мілібенд.

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Важливо! Через постійні російські атаки Україна втратила понад 80% довоєнних потужностей генерації, які переважно працювали на газі.

Нагадаємо, Україна активно залучає міжнародне фінансування для розвитку відновлюваної енергетики. Зокрема, у жовтні 2026 року Фонд кліматичних інвестицій (CIF) схвалив виділення країні 116,2 мільйона доларів. Частину коштів спрямують на будівництво міждержавного енергоінтерконектора, модернізацію підстанцій та розвиток акумуляторних систем зберігання електроенергії.