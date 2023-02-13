Вино в Украине будут продавать дороже и по-новому
В Украине планируют поднять акцизы на некоторые товары, относящиеся к вредным. В частности, речь идет о винах и других сброженных напитках.
Повысить акциз предлагается законопроектом от 30 декабря. Его ставка поднимется на 3,81 гривны – с 8,42 гривны до 12,23 гривны за 1 литр.
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Каких напитков касается повышения
Акциз возрастет для алкогольных напитков, крепость которых выше 1,2%, но не больше 22%. В основном это игристые и газированные вина, а также другие сброженные напитки. Компенсировать повышение производитель будет за счет повышения цены на товар – то есть стоимость напитков изменится в точности на сумму роста акциза.Рост акцизных ставок на вредоносные товары является одним из механизмов компенсации. Это позволит сохранить поступление в госбюджет после уменьшения налоговых ставок в рамках налоговой реформы, говорит ее инициатор Ростислав Шурма.
Новый способ расчета за алкоголь
В рамках налоговой реформы, которую планируется реализовать уже в этом году, планируется сократить часть теневого рынка подакцизных товаров. Для этого расчет за все подакцизные товары будет производиться исключительно в безналичной форме.
Такие нововведения анонсировал ответственный за реформу в ОП Ростислав Шурма. По его словам, эти изменения вступят в силу, когда в Украине не будет перебоев с электроэнергией.
Кроме того, устаревшая акцизная марка на товаре будет заменена на QR-код. Его сможет отсканировать каждый покупатель и получить информацию:
- информацию о производителе или импортере товара;
- место производства, хранения, отгрузки или торговли товаром;
- оборудование для производства.
Что предусматривает налоговая реформа
- Реформа введет снижение ставок НДФЛ, ЕСВ, НДС и замену налога на прибыль предприятия на налог на выведенный капитал.
- Предыдущий вариант реформы закладывал снижение ставок до уровня около 10%, однако цифры могут быть другими, поскольку слишком низкие налоги могут не поддержать партнеры Украины.
- Для того чтобы сумма налоговых поступлений в бюджет не уменьшилась, предлагается найти компенсаторы. Авторы реформы размышляют над внедрением дополнительного налога на наличные деньги, запрета продавать алкоголь и сигареты наличными, а также запреты "зарплатных ФЛП".