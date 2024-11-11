Оплата взмахом руки: технологический гигант совместно с Visa запускает новую функцию
Китайская технологическая компания Tencent сотрудничает с Visa для внедрения новой технологии оплаты. Распознавание ладоней для цифровых платежей планируют внедрить в Сингапуре и вывести на международный уровень.
Оплата взмахом руки
В рамках партнерства владельцы карт Visa от сингапурских банков, таких как DBS, OCBC и UOB, будут приобщаться к пилотному проекту, сообщает 24 Канал со ссылкой на FinTech.
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Как будет работать новая технология:
- участники программы пройдут одноразовую регистрацию в торговых точках, где им нужно будет приложить свою карту Visa, сканировать ладонь для аутентификации;
- после этого платежный токен Visa будет привязан к биометрическим данным ладони;
- это позволит осуществлять платежи в магазинах-участниках с помощью лишь взмаха ладони, без необходимости использовать карты или телефоны.
Гарантии безопасности
Tencent подчеркивает безопасность своей системы, отмечая, что она использует двухэтапную проверку, которая анализирует как отпечатки ладоней, так и уникальный рисунок вен под кожей.
Заметьте! Данные пользователей шифруются и хранятся в необратимом виде, что гарантирует невозможность их расшифровки, кражи или повторного использования третьими лицами.