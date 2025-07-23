Какая будет пенсия, если имеешь 38 лет стажа

Украинцы должны приобрести достаточно стажа, чтобы выйти на заслуженный отдых. Также этот показатель влияет на размер пенсии.

Какой будет размер пенсии при 38 годах стажа?

Если лицо смогло приобрести 38 лет стажа, по состоянию на 2025 год, оно может уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.

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При расчете пенсии, также важную роль играет доход лица. Рассмотрим ситуацию, где будущий пенсионер имел зарплату 10 тысяч гривен.

Тогда при выходе на заслуженный отдых в 60 лет, согласно указанным условиях, пенсия такого человека будет составлять ориентировочно – 4,2 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при зарплате 10 тысяч и стаже почти 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

В 63 года при зарплате 10 тысяч гривен и стаже 38 лет, пенсия будет уже примерно 5 тысяч гривен.



Какая будет пенсия при зарплате 10 тысяч и стаже 38 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Выгоднее всего выйти на пенсию в 65 лет. Ведь выплата в таком случае будет уже – 5,5 тысячи гривен.



Как возраст влияет на размер пенсии / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты осуществлялись через пенсионный калькулятор.