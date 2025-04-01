Какая отрасль России наиболее пострадала от санкций после начала войны

Ограничения на экспорт технологий и финансовые санкции значительно повлияли на способность России добывать, обрабатывать и экспортировать энергоресурсы. Какая отрасль России пострадала больше всего после их введения, читайте дальше.

Какая отрасль России не выдержала санкций

Санкции, наложенные на Россию после начала войны против Украины, больше всего ударили по угольной отрасли страны, передает 24 Канал со ссылкой на российский научный журнал. В частности, они наиболее ощутимы в регионах, зависящих от добычи этого сырья.

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Как сообщается, наибольший трехлетний спад зафиксирован в Кемеровской области, которая обеспечивает более половины добычи угля в России, аж на 14 – 15%. В то же время нефтегазовая отрасль пережила санкции несколько легче, а газовая – почти не претерпела их влияния.

Напомним! ЕС только недавно ввел новые ограничения на экспорт технологий и услуг для разведки и добычи нефти и газа в России, а также запретил временное хранение российской нефти в Европе.

Какова ситуация в российской промышленности

Что с российским автопромом

Автопром продемонстрировал смешанные результаты: в Калининградской области, где под санкции попали автомобильная промышленность и трансграничные перевозки, наблюдался значительный спад – аж на 23%.

В то же время в Калужской области ситуация к 2024 году улучшилась благодаря развитию других отраслей, а в Самарской и Ульяновской областях автопром даже показал рост, благодаря поставкам деталей из Китая и развития ВПК.

Дальневосточная промышленность после санкций

Дальневосточная промышленность России выиграла от "поворота на Китай" только в сфере добычи сырья, в то время, как обрабатывающая промышленность оставалась на низком уровне. Больше всего пострадали регионы, которые зависят от экспорта леса и металлов.

Вместе с этим, регионы, зависимые от предприятий военно-промышленного комплекса, остались почти невредимыми.

Восстановилась ли розничная торговля в России Розничная торговля восстановилась и даже выросла после падения в 2022 году. Однако в Москве, где было больше всего иностранных брендов, не удалось восстановить объемы продаж. Зато в Санкт-Петербурге розничный сектор вырос на 13% за три года.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.