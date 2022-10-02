"Нефтегаз" собирается построить во Львове и Житомире ТЭЦ на альтернативном топливе

НАК "Нефтегаз" в 2023 году планирует построить во Львове и Житомире ТЭЦ. Ожидается, что ТЭЦ будут работать на биомассе (древесной щепе) и твердом вторичном топливе (RDF).

Общая мощность ТЭЦ составит 90 МВт тепловой энергии и 11 МВт электрической. Строительство во Львове планируют закончить в первом квартале 2023, в Житомире – в четвертом квартале 2023 года.

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Во Львове новая ТЭЦ будет первой на альтернативном топливе

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания уже помогает украинским городам переводить свои ТЭЦ с газа на биотопливо (речь идет о проектах в Житомире, Львове, Ахтырке) и готов поддерживать и другие города в этом направлении.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин отметил, что совместно с "Нафтогазом" город реализует проект, который уже через год сможет обеспечить производство 50 МВт энергии, которые будут генерироваться из альтернативных видов топлива.

Он добавил, что в 2015 году Житомир потреблял за год 93 миллиона кубометров газа, а уже в этом отопительном сезоне должно быть не более 45 миллионов метров кубических. Через год город планирует использовать только 10% того, что было в 2015 году.

Львовский мэр Андрей Садовый отметил, что новая ТЭЦ во Львове будет первой на альтернативном топливе, которое будет покрывать около четверти потребностей города в тепле.

В планах Нефтегаза построить не менее 9 биоТЕЦ и биокотельных в 8 регионах Украины общей мощностью 250 МВт тепловой энергии и 52 МВт электрической.

Компания имеет амбициозную цель стать самым большим генератором тепла из биомассы к 2027 году и обеспечить замещение около 2 миллиардов кубометров природного газа.

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