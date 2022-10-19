Ночью во Львове выключат свет
Источник:Львовоблэнерго
Львовская область до сих пор преодолевает последствия обстрелов критической инфраструктуры. Поэтому в ночь с 19 на 20 октября часть Львова не будет иметь электроэнергии.
Об этом 19 октября сообщили во Львовоблэнерго. Горожан просят с пониманием относиться к ситуации.
К тем В Ровно и Львове – аварийные отключения света, в Тернополе – тоже перебои
"В связи с ремонтными работами в электросетях, связанных с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 до 6:00 возможны перерывы в электроснабжении части города Львова", – написали в облэнерго.
Добавили, что не будут сообщать улицы, где не будет электроэнергии, по соображениям безопасности. Мэр Львова Андрей отметил, что также перебои с электроснабжением будут и 20 октября.
Как действовать при отсутствии света
Россия пытается разрушить критическую инфраструктуру Украины. Поэтому в разных регионах могут быть аварийные отключения электроэнергии. Эксперты считают, что это может занять весь осенне-зимний период.
В частности, специалист по энергетике Андрей Закревский считает, что нужно быть готовыми к эвакуации. По его словам, стоит запастись аккумуляторами, купить баллон с газом и подсоединить к газовой плите, утеплить комнаты.
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Обстрелы критической инфраструктуры: последние новости
- Россияне ударили 19 октября по Бурштынской ТЭС в Прикарпатье. Там возник пожар.
- Вчера, 18 октября, враг ударил по Киеву. Поэтому отдельные районы столицы остались без света и воды.
- Также вчера атаковали энергетическую инфраструктуру Житомира. В городе были проблемы с водоснабжением и электроэнергией.