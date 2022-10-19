Про це 19 жовтня повідомили у Львівобленерго. Містян просять з розумінням ставитись до ситуації.
До теми У Рівному та Львові – аварійні відключення світла, в Тернополі – теж перебої
"У зв'язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов'язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 до 6:00 можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова", – написали в обленерго.
Додали, що не повідомлятимуть вулиць, де не буде електроенергії, з міркувань безпеки. Мер Львова Андрій зазначив, що також перебої з електропостачанням будуть і 20 жовтня.
Як діяти за відсутності світла
Росія намагається зруйнувати критичну інфраструктуру України. Через це у різних регіонах можуть бути аварійні відключення електроенергії. Експерти вважають, що це може тривати весь осінньо-зимовий період.
Зокрема, фахівець з енергетики Андрій Закревський вважає, що слід бути готовими до евакуації. За його словами, варто запастися акумуляторами, купити балон з газом і під'єднати до газової плити, утеплити кімнати.
Зверніть увагу – Росія продовжує масовано атакувати Україну: дивіться відео
Обстріли критичної інфраструктури: останні новини
- Росіяни вдарили 19 жовтня по Бурштинській ТЕС на Прикарпатті. Там виникла пожежа.
- Вчора, 18 жовтня, ворог вдарив по Києву. Через це окремі райони столиці залишилися без світла та води.
- Також вчора атакували енергетичну інфраструктуру Житомира. У місті були проблеми з водопостачанням й електроенергією.