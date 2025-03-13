Во Львове возобновят подачу отопления в дома 14 марта

Чиновники объяснили причину, почему вернут отопление в дома львовян.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет. Ранее чиновники говорили, что отопительный сезон в городе прошел стабильно, хотя кое-где были аварии.

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14 марта в дома львовян вернется тепло

Напомним, 7 марта остановили подачу отопления в жилые дома из-за повышения температуры. А теперь вернут его.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю во Львове существенно снизится температура воздуха. Поэтому, уже завтра, 14 марта, Львовтеплоэнерго возобновит отопление жилых домов,

– говорится в заметке.

Заметьтена 14 марта во Львове прогнозируют +13...+15, но ночью +7...+5.

Ранее в комментарии 24 Каналу директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Орест Тимчишин говорил, что такая ситуация возможна. Официально в городе еще не закончился отопительный сезон, а происходит лишь частичное прекращение поставок тепла в жилые дома. Поэтому, если температура снизится, отопление вернется.

"Для начала отопительного сезона среднесуточная температура в течение трех дней должна составлять ниже 8 градусов. Однако если будет даже 10 градусов, то мы будем восстанавливать отопление", – заявил Тимчишин.

Львовтеплоэнерго и Львовский городской совет ежедневно мониторят температурные режимы, влажность и тому подобное. Поэтому оперативно принимают решение относительно отопления.