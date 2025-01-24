Сколько нужно потратить, чтобы купить 100, 200, 500 долларов сегодня

В течение последних нескольких дней доллар несколько подешевел. Однако, весомых изменений все же не произошло.

Какой курс доллара сегодня

24 января НБУ установил курс на уровне 41,98 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Читайте также "Будет невозможно жить в таких условиях": почему ситуация в Приднестровье может стать критической

В банках средний курс такой:

покупка происходит в среднем по 41,85 гривны за доллар;

продажа – 42,40 гривны за доллар.

А вот в обменниках ситуация несколько иная:

покупка осуществляется по среднему курсу – 42,15 гривны за доллар;

продажа – 42,20 гривны за доллар.

За сколько можно купить 100 долларов сегодня

если покупать 100 долларов в банке , придется выложить ориентировочно 4 240 гривен;

, придется выложить ориентировочно 4 240 гривен; при покупке 100 долларов в обменнике придется потратить примерно 4 220 гривен.

Сколько придется потратить на покупку 200 долларов

если покупка происходит в банке , нужно будет потратить примерно 8 480 гривен;

, нужно будет потратить примерно 8 480 гривен; при приобретении 200 долларов в обменнике, придется отдать уже ориентировочно 8 440 гривен.

Во сколько обойдется покупка 500 долларов в конце января