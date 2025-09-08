Донецк без воды: как Россия пытается решить проблему, но делает только хуже
- Водоснабжение на оккупированных территориях Донбасса достигло критической точки из-за повреждения магистральных водопроводов после российского вторжения.
- Оккупационные власти неэффективно пытаются решить проблему путем доставки воды водовозами, а реальным решением остается восстановление водоканала "Северский Донец – Донбасс".
Ситуация с водоснабжением на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей достигла критической точки. Проблема, которая существовала еще до 2014 года, после начала российской гибридной войны против Украины только усугубилась.
Что происходит с водоснабжением на Донбассе?
За одиннадцать лет оккупации условия для жителей Донбасса не улучшились, а наоборот – превратились в настоящую экологическую катастрофу. Летом 2025 года положение стало особенно тяжелым, об этом в комментарии 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Смотрите также Вода раз в три дня, пакеты в унитазах и драки за баклажки: как выживает оккупированный Донецк
Украина долгие годы подавала воду на территории так называемых ДНР и ЛНР, однако после полномасштабного вторжения были повреждены магистральные водопроводы в ряде ключевых узлов. Это полностью разрушило и без того хрупкую систему водоснабжения.
Как Россия пытается решить проблемы с водой в Донецке?
Оккупационные власти попытались решить проблему путем доставки воды водовозами. Однако, по словам Андрющенко, эта мера оказалась неэффективной.
Дело в том, что людей просто доводят до бешенства, ведь фиксировались уже даже драки за воду, а также кражи. Хуже всего то, что у россиян нет даже намека на проект решения этой ситуации, а потому сложно даже спрогнозировать, к каким последствиям это может привести,
– рассказывает руководитель Центра изучения оккупации.
Примечательно! На фоне ухудшения ситуации жители Донецка даже обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой вмешаться. В то же время так называемый глава ДНР Денис Пушилин в привычной манере обвиняет в водной блокаде Украину.
Андрющенко подчеркивает, что реальным решением для всего региона остается только восстановление водоканала "Северский Донец – Донбасс".
Другого гидротехнического решения не существует, ведь ничего не сработает. В частности, даже не сработает опреснение водоемов, ведь такое количество воды вряд ли удастся раздобыть,
– резюмирует господин Петр.
Для этого нужно прежде всего прекратить боевые действия. Только после этого можно будет провести техническую инспекцию канала и оценить состояние водоемов: определить, какие из них еще можно использовать, а какие уже окончательно непригодны.