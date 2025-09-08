Что происходит с водоснабжением на Донбассе?
За одиннадцать лет оккупации условия для жителей Донбасса не улучшились, а наоборот – превратились в настоящую экологическую катастрофу. Летом 2025 года положение стало особенно тяжелым, об этом в комментарии 24 Канала отметил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.
Смотрите также Вода раз в три дня, пакеты в унитазах и драки за баклажки: как выживает оккупированный Донецк
Украина долгие годы подавала воду на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако после полномасштабного вторжения были повреждены магистральные водоводы в ряде ключевых узлов. Это полностью разрушило и без того хрупкую систему водоснабжения.
Как Россия пытается решить проблемы с водой в Донецке?
Оккупационные власти попытались решить проблему путем доставки воды водовозами. Однако, по словам Андрющенко, эта мера оказалась неэффективной.
Дело в том, что людей просто доводят до бешенства, ведь фиксировались уже даже драки за воду, а также кражи. Хуже всего то, что у россиян нет даже намека на проект решения этой ситуации, а потому даже сложно спрогнозировать, к каким последствиям это может привести,
– рассказывает руководитель Центра оккупации территорий.
Примечательно! На фоне ухудшения ситуации жители Донецка даже обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой вмешаться. В то же время так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин в привычной манере обвиняет в водной блокаде Украину.
Андрющенко подчеркивает, что реальным решением для всего региона остается только восстановление водоканала "Северский Донец – Донбасс".
Другого гидротехнического решения не существует, ведь ничего не сработает. В частности, даже не сработает опреснение водоемов, ведь такое количество воды вряд ли удастся раздобыть,
– резюмирует господин Петр.
Для этого, однако, нужно прежде всего прекратить боевые действия. Только после этого можно будет провести техническую инспекцию канала и оценить состояние водоемов – определить, какие из них еще можно использовать, а какие уже окончательно непригодны.