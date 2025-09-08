Что происходит с водоснабжением на Донбассе?

За одиннадцать лет оккупации условия для жителей Донбасса не улучшились, а наоборот – превратились в настоящую экологическую катастрофу. Летом 2025 года положение стало особенно тяжелым, об этом в комментарии 24 Канала отметил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Украина долгие годы подавала воду на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако после полномасштабного вторжения были повреждены магистральные водоводы в ряде ключевых узлов. Это полностью разрушило и без того хрупкую систему водоснабжения.

Как Россия пытается решить проблемы с водой в Донецке?

Оккупационные власти попытались решить проблему путем доставки воды водовозами. Однако, по словам Андрющенко, эта мера оказалась неэффективной.

Дело в том, что людей просто доводят до бешенства, ведь фиксировались уже даже драки за воду, а также кражи. Хуже всего то, что у россиян нет даже намека на проект решения этой ситуации, а потому даже сложно спрогнозировать, к каким последствиям это может привести,

– рассказывает руководитель Центра оккупации территорий.

Примечательно! На фоне ухудшения ситуации жители Донецка даже обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой вмешаться. В то же время так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин в привычной манере обвиняет в водной блокаде Украину.

Андрющенко подчеркивает, что реальным решением для всего региона остается только восстановление водоканала "Северский Донец – Донбасс".

Другого гидротехнического решения не существует, ведь ничего не сработает. В частности, даже не сработает опреснение водоемов, ведь такое количество воды вряд ли удастся раздобыть,

– резюмирует господин Петр.

Для этого, однако, нужно прежде всего прекратить боевые действия. Только после этого можно будет провести техническую инспекцию канала и оценить состояние водоемов – определить, какие из них еще можно использовать, а какие уже окончательно непригодны.

Что нужно знать о водоснабжении Донбасса?