Що відбувається з водопостачанням на Донбасі?

За одинадцять років окупації умови для жителів Донбасу не покращилися, а навпаки – перетворилися на справжню екологічну катастрофу. Влітку 2025 року становище стало особливо важким, про це в коментарі 24 Каналу зазначив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Україна довгі роки подавала воду на території так званих "ДНР" і "ЛНР", проте після повномасштабного вторгнення були пошкоджені магістральні водоводи в ряді ключових вузлів. Це повністю зруйнувало і без того крихку систему водопостачання.

Як Росія намагається розв'язати проблеми з водою в Донецьку?

Окупаційна влада спробувала розв'язувати проблему шляхом доставляння води водовозами. Однак, за словами Андрющенко, цей захід виявився неефективним.

Річ у тім, що людей просто доводять до сказу, адже фіксувалися вже навіть бійки за воду, а також крадіжки. Найгірше те, що в росіян немає навіть натяку на проєкт вирішення цієї ситуації, а тому навіть складно спрогнозувати, до яких наслідків це може призвести,

– розповідає керівник Центру окупації територій.

Примітно! На тлі погіршення ситуації мешканці Донецька навіть звернулися з відкритим листом до Володимира Путіна з проханням втрутитися. Водночас так званий голова "ДНР" Денис Пушилін у звичній манері звинувачує в водній блокаді Україну.

Андрющенко підкреслює, що реальним рішенням для всього регіону залишається тільки відновлення водоканалу "Сіверський Донець – Донбас".

Іншого гідротехнічного рішення не існує, адже нічого не спрацює. Зокрема, навіть не спрацює опріснення водойм, адже таку кількість води навряд чи вдасться роздобути,

– резюмує пан Петро.

Для цього, однак, потрібно насамперед припинити бойові дії. Тільки після цього можна буде провести технічну інспекцію каналу й оцінити статки водойм – визначити, які з них ще можна використовувати, а які вже остаточно непридатні.

Що потрібно знати про водопостачання Донбасу?