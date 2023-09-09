Пенсия военных: какие бывают выплаты и от чего зависят
В Украине существует 3 вида пенсий для военнослужащих: по выслуге лет, по инвалидности и потери кормильца. Все они имеют свои нюансы.
Пенсия за выслугу лет
Такой вид пенсии исчисляется индивидуально в процентах от денежного довольствия. Также учитывают:
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- оклад по должности;
- воинское звание;
- надбавку за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные выплаты: надбавки, доплаты, повышения, премии.
При определении суммы будущих выплат соблюдают следующие правила:
- лицам, имеющим выслугу 20 лет и более – 50% + 3% за каждый год выслуги более 20 лет;
- уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья – 55% + 3% за каждый год выслуги более 20 лет;
- лицам, которые увольняются со службы в связи с реформированием ВСУ – 50% + 3% за каждый год выслуги более 20 лет, но не более 65%;
- лицам, имеющим страховой стаж 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба – 50% + 1% за каждый год стажа более 25 лет.
Максимальная пенсия не должна быть больше 70% денежного довольствия. Однако бывшие военные, которые во время службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, получают 100% своей зарплаты.
Минимальный размер такой пенсии – 2 093 гривны (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность).
Какие выплаты служащие получают по инвалидности
Этот вид пенсии начисляется для лиц, приобретших инвалидность во время службы. Их размер зависит от группы:
- I группа – 100% заработка;
- II группы – 80%;
- III группы – 60%.
Пенсия по потере кормильца
В случае, если семья потеряла своего кормильца во время прохождения службы, она имеет право получать выплаты в размере 70% от его денежного довольствия. Право на выплаты имеют:
- родители;
- жена (супруг);
- нетрудоспособный член семьи (ребенок), если он в семье один.
В случае наличия двух и более нетрудоспособных членов семьи каждый из них получит пенсию в 50% зарплаты погибшего.
Минимальный размер такой пенсии – 4 186 гривен (два прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).