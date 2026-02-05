Укр Рус
5 февраля, 17:42
4

Уже 32-й пакет поддержки: союзник выделяет помощь на десятки миллионов

Ирина Гайдук
  • Финляндия предоставила Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 43 миллиона евро, включая продукцию финского производства.
  • С начала вторжения Финляндия предоставила военную помощь Украине на общую сумму 3,2 миллиарда евро.

Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи для укрепления обороноспособности государства. Этот пакет поддержки стал уже 32-м с начала полномасштабного вторжения.

Сколько выделяет Финляндия?

Решение о помощи по предложению правительства 5 февраля одобрил президент Финляндии Александр Стубб, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны республики.

Общая стоимость вооружения и средств, передаваемых на этот раз, составляет около 43 миллионов евро.

Особенностью этого пакета является то, что в него что в него вошла продукция финского производства, которая была закуплена в рамках специальной программы Министерства обороны по поддержке Украины.

Финляндия будет продолжать поддерживать Украину, поставляя оборонное оборудование согласно плану. Мы хотим сделать свой вклад в то, чтобы Украина имела право и возможность защищать свою нацию и народ, 
– подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.

По его словам, кроме собственных пакетов помощи, Финляндия также присоединилась к нескольким коалициям, которые призваны укрепить собственный оборонный потенциал Украины.

В общем Финляндия предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения военную помощь уже на 3,2 миллиарда евро.

Важно! Подробную информацию о составе пакета военной помощи от Финляндии, способ или график поставок не разглашают из соображений безопасности.

Какая еще страна объявила о помощи?

Ранее такую же помощь для Украины в 43 миллиона евро объявила Словения. Эти средства направили на закупки американского оружия для Украины PURL, рассказал Денис Шмыгаль.

Также страны изучают возможности для запуска совместных проектов:

  • в рамках европейской инициативы EDIP;
  • в рамках программы SAFE;
  • на базе "датской модели" (она позволяет партнерам Украины финансировать украинских производителей оружия, а не покупать уже готовое).

Также Словения размышляет над предоставлением тренировочного вооружения для подготовки украинских военных.

Откуда идет оружие в Украину?

  • По словам генсека НАТО Марка Рютте, начиная с лета 2025 года механизм PURL позволил союзникам обеспечить Украину подавляющей частью ракетного вооружения для фронта. Речь идет примерно о 75% всех ракет, которые используются на передовой, а также около 90% боеприпасов, необходимых для защиты украинского неба.

  • Генсек НАТО отметил, что ряд стран уже делает весомый вклад в поддержку Украины. Среди них он отметил Канаду, Норвегию, Германию, Нидерланды, Данию, Швецию и государства Балтийского региона. Достаточно активной, по его словам, является и помощь со стороны Словении и Бельгии.

  • Кроме того, Турция, Норвегия, Канада и Испания сейчас анализируют собственные арсеналы, чтобы оценить возможность передать Украине дополнительные ракеты для усиления систем противовоздушной обороны.