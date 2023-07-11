От 7 до 71 миллиардов евро: какие страны помогают Украине больше всего

В начале 2023 года объемы международной помощи, которые международные партнеры обязались предоставить Украине, достигли более 141 миллиарда евро. За период с 25 февраля по 31 мая 2023 года объем вырос на 13 миллиардов евро. Следовательно, общая сумма составила уже около 165 миллиардов евро.

США, Евросоюз, Германия и другие

По подсчетам Kiel Institute, США пока пообещали предоставить наибольшую финансовую поддержку Украины. Это 71 миллиард евро военная, финансовая и гуманитарная помощь с начала 2022 года.

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На втором месте института Евросоюза , которые пообещали предоставить 35 миллиардов евро .

, которые пообещали предоставить . Дальше идет Великобритания и Германия – по 11 миллиардов евро .

. Также, Япония – 7 миллиардов долларов.

Впрочем, если рассматривать помощь в процентах от ВВП, то в этом списке лидируют европейские страны:

Это Эстония – 1,3% от ВВП страны,

Латвия – 1,1%,

Литва – 1,0%.

Общий объем помощи

В таком рейтинге США занимают только 12 место с объемом пособия в размере 0,3% от своего ВВП.

Если сравнивать с предыдущими периодами, весной этого года общий объем новых двусторонних обязательств по поддержке Украины был довольно низким со стороны других стран, говорят в Kiel Institute.

За недавно охваченный период, с 25 февраля по 31 мая, стоимость всех зарегистрированных обязательств перед Украиной выросла на 13 миллиардов евро до общей суммы около 165 миллиардов евро,

– говорится в сообщении.

А вот на военную помощь было направлено около 9 миллиардов евро. Германия увеличила военную помощь Украине на 3,26 миллиарда евро. Это сделало страну второй в рейтинге.

Кроме того, за весь год Дания обещала военную поддержку в 1 миллиард евро, говорится и о танках Leopard-2. А Польша пообещала 2 новых пакета пособия на общую сумму 581 миллион евро.