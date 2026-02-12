Срочная поддержка: две страны выделяют миллионы на ПВО для Украины

Союзники выделяют срочную помощь Украине на фоне активных российских атак. Великобритания и Швеция предоставят дополнительные средства на оружие, в том числе противовоздушную оборону.

Сколько выделяет Великобритания?

Лондон направит на эти цели еще полмиллиарда фунтов стерлингов (примерно 682,1 миллиона долларов). Об этом в четверг перед заседанием в штаб-квартире НАТО рассказал министр обороны Великобритании Джон Гили, пишет "Европейская правда".

Сегодня днем я подтвержу, что Великобритания предоставляет дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону Украины,

– сказал он.

Гили подчеркнул, что Великобритания участвует в совместных проектах Альянса и поддерживает Украину. Это, мол, свидетельствует о том, что Соединенное Королевство "является силой добра", которая помогает построить новое соглашение для европейской безопасности в рамках НАТО.

Джон Гили Министр обороны Великобритании Я горжусь лидерством Великобритании, я горжусь преданностью Великобритании нашим союзникам. Мы поддержим вас, мы защитим вас, мы будем бороться с вами в эту новую эру угроз и жесткой силы.

Какую помощь обещает Швеция?

Министр обороны Швеции Пол Йонсон тоже выступил перед журналистами перед встречей в НАТО и анонсировал новую военную поддержку для Украины.

Его страна планирует выделить уже третий пакет помощи в рамках инициативы PURL (Приоритетного списка потребностей Украины), передает Укринформ.

Проект важен для того, чтобы закупать оборонные материалы у американцев, которые мы можем быстро отправить украинцам, особенно когда речь идет о средствах противовоздушной обороны и перехватчики, которые мы на самом деле не производим в Европе,

– подчеркнул министр.

Йонсон добавил, что с нетерпением ожидает сегодняшнего заседания в рамках Совета Украина-НАТО, однако размер денежной помощи не назвал.

Важно! Ссегодня в брюссельской штаб-квартире НАТО собираются министры обороны стран Альянса. Параллельно запланированы еще два важных события – заседание Совета Украина – НАТО и совещание Контактной группы по оборонной поддержке Украины. Работу последней совместно координируют Великобритания и Германия.

Кто еще поддерживает Украину через PURL?