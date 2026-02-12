Срочная поддержка: две страны выделяют миллионы на ПВО для Украины
- Великобритания выделяет полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону Украины.
- Швеция анонсировала третий пакет военной помощи в рамках инициативы PURL для закупки оборонных материалов, в частности средств противовоздушной обороны.
Союзники выделяют срочную помощь Украине на фоне активных российских атак. Великобритания и Швеция предоставят дополнительные средства на оружие, в том числе противовоздушную оборону.
Сколько выделяет Великобритания?
Лондон направит на эти цели еще полмиллиарда фунтов стерлингов (примерно 682,1 миллиона долларов). Об этом в четверг перед заседанием в штаб-квартире НАТО рассказал министр обороны Великобритании Джон Гили, пишет "Европейская правда".
Сегодня днем я подтвержу, что Великобритания предоставляет дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону Украины,
– сказал он.
Гили подчеркнул, что Великобритания участвует в совместных проектах Альянса и поддерживает Украину. Это, мол, свидетельствует о том, что Соединенное Королевство "является силой добра", которая помогает построить новое соглашение для европейской безопасности в рамках НАТО.
Я горжусь лидерством Великобритании, я горжусь преданностью Великобритании нашим союзникам. Мы поддержим вас, мы защитим вас, мы будем бороться с вами в эту новую эру угроз и жесткой силы.
Какую помощь обещает Швеция?
Министр обороны Швеции Пол Йонсон тоже выступил перед журналистами перед встречей в НАТО и анонсировал новую военную поддержку для Украины.
Его страна планирует выделить уже третий пакет помощи в рамках инициативы PURL (Приоритетного списка потребностей Украины), передает Укринформ.
Проект важен для того, чтобы закупать оборонные материалы у американцев, которые мы можем быстро отправить украинцам, особенно когда речь идет о средствах противовоздушной обороны и перехватчики, которые мы на самом деле не производим в Европе,
– подчеркнул министр.
Йонсон добавил, что с нетерпением ожидает сегодняшнего заседания в рамках Совета Украина-НАТО, однако размер денежной помощи не назвал.
Важно! Ссегодня в брюссельской штаб-квартире НАТО собираются министры обороны стран Альянса. Параллельно запланированы еще два важных события – заседание Совета Украина – НАТО и совещание Контактной группы по оборонной поддержке Украины. Работу последней совместно координируют Великобритания и Германия.
Кто еще поддерживает Украину через PURL?
Недавно посол США при НАТО Мэтью Витакер рассказал, что за первые 6 месяцев действия программы PURL партнеры Украины взяли на себя финансовые обязательства по закупки американского вооружения на сумму около 4,5 миллиарда долларов.
Самый весомый вклад в этот период сделали Германия, Нидерланды и Норвегия. Эти государства не только обеспечили значительные объемы финансирования, но и поощряли других союзников участвовать в инициативе.
По словам Витакера, на сегодня об участии в программе официально заявила уже 21 страна НАТО. К PURL присоединились также партнеры за пределами Альянса – Новая Зеландия и Австралия.
По оценкам Альянса, с прошлого лета именно через механизм PURL Украине передали около 75% ракет, поступающих непосредственно на фронт, и почти 90% средств противовоздушной обороны.