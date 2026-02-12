Скільки виділяє Велика Британія?

Лондон спрямує на ці потреби ще пів мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 682,1 мільйона доларів). Про це у четвер перед засіданням у штаб-квартирі НАТО розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише "Європейська правда".

Сьогодні вдень я підтверджу, що Велика Британія надає додаткові пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону Україні,

– сказав він.

Гілі підкреслив, що Велика Британія бере участь у спільних проєктах Альянсу та підтримує Україну. Це, мовляв, свідчить про те, що Сполучене Королівство "є силою добра", яка допомагає збудувати нову угоду задля європейської безпеки у рамках НАТО.

Джон Гілі Міністр оборони Великої Британії Я пишаюся лідерством Великої Британії, я пишаюся відданістю Великої Британії нашим союзникам. Ми підтримаємо вас, ми захистимо вас, ми боротимемося з вами в цю нову еру загроз і жорсткої сили.

Яку допомогу обіцяє Швеція?

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон теж виступив перед журналістами перед зустріччю в НАТО й анонсував нову військову підтримку для України.

Його країна планує виділити вже третій пакет допомоги у рамках ініціативи PURL (Пріоритетного списку потреб України), передає Укрінформ.

Проєкт важливий для того, щоб закуповувати оборонні матеріали у американців, які ми можемо швидко надіслати українцям, особливо коли йдеться про засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, які ми насправді не виробляємо в Європі,

– наголосив міністр.

Йонсон додав, що з нетерпінням очікує сьогоднішнього засідання у рамках Ради Україна-НАТО, проте розмір грошової допомоги не назвав.

Важливо! Сьогодні у брюссельській штаб-квартирі НАТО збираються міністри оборони країн Альянсу. Паралельно заплановані ще дві важливі події – засідання Ради Україна – НАТО та нарада Контактної групи з оборонної підтримки України. Роботу останньої спільно координують Велика Британія та Німеччина.

Хто ще підтримує Україну через PURL?