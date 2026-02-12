Скільки виділяє Велика Британія?
Лондон спрямує на ці потреби ще пів мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 682,1 мільйона доларів). Про це у четвер перед засіданням у штаб-квартирі НАТО розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише "Європейська правда".
Дивіться також США продовжить допомагати Україні: у Трампа відповіли, скільки ще готові постачати зброю
Сьогодні вдень я підтверджу, що Велика Британія надає додаткові пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону Україні,
– сказав він.
Гілі підкреслив, що Велика Британія бере участь у спільних проєктах Альянсу та підтримує Україну. Це, мовляв, свідчить про те, що Сполучене Королівство "є силою добра", яка допомагає збудувати нову угоду задля європейської безпеки у рамках НАТО.
Я пишаюся лідерством Великої Британії, я пишаюся відданістю Великої Британії нашим союзникам. Ми підтримаємо вас, ми захистимо вас, ми боротимемося з вами в цю нову еру загроз і жорсткої сили.
Яку допомогу обіцяє Швеція?
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон теж виступив перед журналістами перед зустріччю в НАТО й анонсував нову військову підтримку для України.
Його країна планує виділити вже третій пакет допомоги у рамках ініціативи PURL (Пріоритетного списку потреб України), передає Укрінформ.
Проєкт важливий для того, щоб закуповувати оборонні матеріали у американців, які ми можемо швидко надіслати українцям, особливо коли йдеться про засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, які ми насправді не виробляємо в Європі,
– наголосив міністр.
Йонсон додав, що з нетерпінням очікує сьогоднішнього засідання у рамках Ради Україна-НАТО, проте розмір грошової допомоги не назвав.
Важливо! Сьогодні у брюссельській штаб-квартирі НАТО збираються міністри оборони країн Альянсу. Паралельно заплановані ще дві важливі події – засідання Ради Україна – НАТО та нарада Контактної групи з оборонної підтримки України. Роботу останньої спільно координують Велика Британія та Німеччина.
Хто ще підтримує Україну через PURL?
Нещодавно посол США при НАТО Метью Вітакер розповів, що за перші 6 місяців дії програми PURL партнери України взяли на себе фінансові зобов’язання щодо закупівлі американського озброєння на суму близько 4,5 мільярда доларів.
Найвагоміший внесок у цей період зробили Німеччина, Нідерланди та Норвегія. Ці держави не лише забезпечили значні обсяги фінансування, а й заохочували інших союзників долучатися до ініціативи.
За словами Вітакера, на сьогодні про участь у програмі офіційно заявила вже 21 країна НАТО. До PURL приєдналися також партнери поза межами Альянсу – Нова Зеландія та Австралія.
За оцінками Альянсу, з минулого літа саме через механізм PURL Україні передали близько 75% ракет, що надходять безпосередньо на фронт, і майже 90% засобів протиповітряної оборони.