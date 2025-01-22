Кто из украинцев может получить военные пенсии

В Украине военные пенсии регулируются Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Он устанавливает условия расчета выплат, требования по стажу и возрасту выхода на пенсию.

Кто может получить военную пенсию

В частности военную пенсию можно получить за выслугу лет, пенсия по инвалидности и в случае потери кормильца, сообщает 24 канал со ссылкой на постановление №1 Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения от 3 января 2025 года.

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Так на военную пенсию за выслугу лет имеют право украинцы, которые на день увольнения со службы имеют выслугу 20 лет и более.

Пенсия по инвалидности же назначается, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения.

Пенсии в случае потери кормильца назначаются, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже. Однако смерть должна была наступить вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.

Важно! Если человек имеет право на две разные пенсии, то выплата назначается по одной пенсии по его выбору.

На какой размер военной пенсии могут рассчитывать украинцы

Размер пенсий зависит от размера денежного обеспечения, которое человек получал на момент наступления права на пенсию. Максимальный размер пенсии – 70% от денежного обеспечения.

В то же время пенсионные выплаты по инвалидности вследствие войны составляют:

за 1 группу инвалидности – 100% денежного обеспечения,

за 2 группу инвалидности – 80% денежного обеспечения,

за 3 группу инвалидности – 60%.

Обратите внимание! Размер пенсии по случаю потери кормильца также варьируется в зависимости от причин смерти и количества иждивенцев.