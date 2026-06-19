Военные смогут получать вознаграждения: кому предусмотрены дополнительные средства

Министерство обороны Украины создает систему вознаграждения для военнослужащих. Однако не для всех, а именно для тех, кто разрабатывает технологии для фронта.

Что известно о наградах для военных

Таким образом, в правительстве хотят вознаграждать тех, кто разрабатывает решения для фронта, о чем сообщил министр обороны Михаил Федоров.

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Он сообщил, что по инициативе Минобороны правительство поддержало новый порядок лицензирования оборонных технологий, разработанных в Силах обороны. Таким образом, государство сможет передавать военные разработки в серийное производство через прозрачный механизм лицензирования на платной основе.

Не менее 25% средств от лицензирования будут получать военные, являющиеся авторами этих разработок.

Отмечается, что новый механизм формирует:

справедливую систему вознаграждения для военных;

а также конкурентные правила работы с государственными разработками.

А остальные средства будут направлены на развитие оборонных инноваций. Речь идет об укреплении подразделений, где рождаются новые решения, развитии новых технологий и защите прав интеллектуальной собственности.

Как подчеркнул Федоров, новые задачи — это быстро масштабировать лучшие решения для фронта, а также справедливо вознаграждать авторов этих решений.

Что еще известно о выплатах военным

Напомним, что правительство изменило правила начисления зарплат военным. Согласно постановлению, были введены дополнительные вознаграждения.

СМИ писали, что финансирование будет осуществлено в рамках действующего бюджета Минобороны, а также резерва средств Минфина. Также финансирование произойдет за счет кредита от ЕС.