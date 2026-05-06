Военный сбор могут направить на зарплаты военным, нардеп
Военный сбор могут направить на зарплаты военнослужащих. Это сейчас активно рекомендует Бюджетный комитет. Если же произойдет, то налог направят на зарплаты уже с 2027 года.
Что известно о ситуации с военным сбором?
В среду, 6 мая, Комитет рассмотрел проект изменений в Бюджетный кодекс относительно зачисления военного сбора в специальный фонд госбюджета, о чем сообщила нардеп и Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.
Согласно ее словам, Комитет рекомендовал Верховной Раде принять его сразу за основу и в целом. Голосование в Раде ожидается 12 мая.
Важно! Законопроект предусматривает, что с 1 января 2027 года и до конца третьего послевоенного года, военный сбор будет зачисляться не в общий, а в специальный фонд госбюджета.
Это более 200 миллиардов гривен в год. И все они будут направляться исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.
Этот шаг имеет больше политическое значение, поскольку сейчас почти все собственные поступления общего фонда госбюджета и так направляются на нужды обороны, правда, как на денежное обеспечение военных всех сил обороны, так и на оружие. Однако, после завершения активных боевых действий фиксированное целевое назначение военного сбора будет практически необходимым из-за роста (возвращение к норме) доли невоенных расходов и уменьшение международной помощи, которая сейчас их покрывает.
Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на 3 года после завершения войны. Это произошло еще в апреле.
Речь идет о законе в №15110 "О внесении изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно взимания военного сбора".
Закон предусматривает, что украинцы будут платить военный сбор после войны завершения боевых действий в стране.
Таким образом, почти месяц назад, 7 апреля, Рада приняла сразу в двух чтениях первый законопроект из пакета Международного валютного фонда – продление действия военного сбора на 3 года после завершения войны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За основу и в целом – 257 (не голосовал, я считаю что нам надо уменьшать нагрузку на белые зарплаты),
– написал Железняк.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в бюджете будет создан спецфонд на военные нужды. Как пояснил нардеп, именно туда должен идти "военный сбор", а не в Общий фонд бюджета.
Обратите внимание! В 2026 году от такого сбора планируется собрать 163 миллиарда гривен.
Что еще известно о зарплатах военным и военном сборе?
Напомним, что для наемных работников и предпринимателей на общей системе налогообложения военный сбор составляет 5% от начисленной зарплаты или годового налогооблагаемого дохода. Физические лица-предприниматели имеют другую ставку. 1, 2 и 4 группы платят 10% от минимальной зарплаты. В то же время 3 группа платит 1% от полученного дохода ежеквартально.
В частности военный омбудсмен Ольга Решетилова раскритиковала действующие зарплаты военных. Она заявила, что неприемлемо, когда военнослужащий в тылу получает меньше, чем охранник в супермаркете, Решетилова добавила, что команда министра обороны Украины должна провести внутренний аудит в армии.