Рекордный январь: вклад украинцев на армию пересек отметку в 13 миллиардов
- В январе 2026 года украинцы уплатили 13,8 миллиарда гривен военного сбора, что на 30% больше, чем в январе прошлого года.
- Лидерами по объемам перечислений стали Киев, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области, причем Киев уплатил 1,1 миллиарда гривен.
Украинцы значительно увеличили уплату военного сбора в начале 2026 года. В январе поступления в налоговую на поддержку Вооруженных сил составили 13,8 миллиарда гривен.
Какие регионы в лидерах по сборам?
В прошлом году тот же период украинцы уплатили 10,6 миллиарда гривен военного сбора, рассказали в Государственной налоговой службе.
Таким образом, в годовом измерении поступления военного сбора от украинцев выросли на 30%.
Лидирует по объемам перечислений в поддержку армии столица. Киев перечислил за январь 1,1 миллиарда гривен военного сбора.
Также среди регионов больше всего этих поступлений обеспечили:
- Днепропетровская область – 1,5 миллиарда гривен;
- Львовская область – 1,1 миллиарда гривен;
- Харьковская область – 0,9 миллиарда гривен.
Кто платит военный сбор?
В налоговой напомнили, что военный сбор должны платить все украинцы, которые получают доходы. Для наемных работников и предпринимателей на общей системе налогообложения процент отчислений одинаковый:
- работники платят 5 % от начисленной зарплаты;
- предприниматели – 5 % от чистого годового дохода.
Несколько иной расчет действует для физических лиц предпринимателей на едином налоге. С ФЛП взимается военный сбор в зависимости от группы:
- для 1, 2 и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 864,70 гривны в месяц);
- для 3 группы – 1% от дохода каждого квартала (не касается е-резидентов).
Важно! ФОПы и самозанятые украинцы, которых мобилизовали в армию или они пошли служить по контракту, освобождают от уплаты военного сбора на время службы.
Останется ли военный сбор после войны?
Военный сбор ввели в 2014 году после аннексии Россией Крыма и части Луганской и Донецкой областей.
Этот сбор призван обеспечить обороноспособность страны и поддержать внутренние ресурсы Вооруженных сил.
- Сначала ставка военного сбора составляла 1,5%
- Но в октябре 2024 года его повысили до 5%, поскольку война России продолжается, а расходы на оборону растут.
Однако вполне вероятно, что даже после завершения войны что даже после завершения войны военный сбор не уйдет в прошлое. Недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденок рассказала журналистам, что после войны его могут внести в консолидированный налоговый законопроект.
Речь идет о законопроекте, который будет определять, в частности, параметры внедрения НДС для ФЛП, "налога на OLX" и сборы с посылок стоимостью до 150 евро.
Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, вероятнее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта,
– отметила Свириденко.
Какой сбор уплатили украинцы в 2025 году?
В 2025 году поступления от военного сбора в Украине выросли более чем втрое по сравнению с предыдущим годом и достигли 163,6 миллиарда гривен.
В Государственной налоговой службе объясняют такую динамику действием обновленных норм законодательства и лучшим администрированием налогов. Наибольшие суммы сбора обеспечили Киев, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области.
У Министерстве финансов отметили, что средства, собранные в виде военного сбора в 2025 году, позволили профинансировать потребности обороны государства в течение 22 дней. В среднем ежедневно на эти цели направляли более 7,3 миллиарда гривен.