Какие регионы в лидерах по сборам?

В прошлом году тот же период украинцы уплатили 10,6 миллиарда гривен военного сбора, рассказали в Государственной налоговой службе.

Таким образом, в годовом измерении поступления военного сбора от украинцев выросли на 30%.

Лидирует по объемам перечислений в поддержку армии столица. Киев перечислил за январь 1,1 миллиарда гривен военного сбора.

Также среди регионов больше всего этих поступлений обеспечили:

Днепропетровская область – 1,5 миллиарда гривен;

Львовская область – 1,1 миллиарда гривен;

Харьковская область – 0,9 миллиарда гривен.

Кто платит военный сбор?

В налоговой напомнили, что военный сбор должны платить все украинцы, которые получают доходы. Для наемных работников и предпринимателей на общей системе налогообложения процент отчислений одинаковый:

работники платят 5 % от начисленной зарплаты;

предприниматели – 5 % от чистого годового дохода.

Несколько иной расчет действует для физических лиц предпринимателей на едином налоге. С ФЛП взимается военный сбор в зависимости от группы:

для 1, 2 и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 864,70 гривны в месяц);

для 3 группы – 1% от дохода каждого квартала (не касается е-резидентов).

Важно! ФОПы и самозанятые украинцы, которых мобилизовали в армию или они пошли служить по контракту, освобождают от уплаты военного сбора на время службы.

Останется ли военный сбор после войны?

Военный сбор ввели в 2014 году после аннексии Россией Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

Этот сбор призван обеспечить обороноспособность страны и поддержать внутренние ресурсы Вооруженных сил.

Сначала ставка военного сбора составляла 1,5%

Но в октябре 2024 года его повысили до 5%, поскольку война России продолжается, а расходы на оборону растут.

Однако вполне вероятно, что даже после завершения войны что даже после завершения войны военный сбор не уйдет в прошлое. Недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденок рассказала журналистам, что после войны его могут внести в консолидированный налоговый законопроект.

Речь идет о законопроекте, который будет определять, в частности, параметры внедрения НДС для ФЛП, "налога на OLX" и сборы с посылок стоимостью до 150 евро.

Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, вероятнее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта,

– отметила Свириденко.

