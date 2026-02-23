Які регіони у лідерах за зборами?

Торік той же період українці сплатили 10,6 мільярда гривень військового збору, розповіли у Державній податковій службі.

Таким чином, у річному вимірі надходження військового збору від українців зросли на 30%.

Лідирує за обсягами перерахувань на підтримку армії столиця. Київ перерахував за січень 1,1 мільярда гривень військового збору.

Також серед регіонів найбільше цих надходжень забезпечили:

Дніпропетровська область – 1,5 мільярда гривень;

Львівська область – 1,1 мільярда гривень;

Харківська область – 0,9 мільярда гривень.

Хто сплачує військовий збір?

У податковій нагадали, що військовий збір мають платити усі українці, які отримують доходи. Для найманих працівників та підприємців на загальній системі оподаткування відсоток відрахувань однаковий:

працівники платять 5 % від нарахованої зарплати;

підприємці – 5 % від чистого річного доходу.

Дещо інший розрахунок діє для фізичних осіб підприємців на єдиному податку. З ФОПів стягується військовий збір залежно від групи:

для 1, 2 та 4 групи – 10% від мінімальної зарплати ( у 2026 році це 864,70 гривні на місяць);

для 3 групи – 1 % від доходу кожного кварталу (не стосується е-резидентів).

Важливо! ФОПи та самозайняті українці, яких мобілізували до армії чи вони пішли служити за контрактом, звільняють від сплати військового збору на час служби.

Чи залишиться військовий збір після війни?

Військовий збір запровадили у 2014 році після анексії Росією Криму та частини Луганської і Донецької областей.

Цей збір покликаний забезпечити обороноздатність країни та підтримати внутрішні ресурси Збройних сил.

Спочатку ставка військового збору становила 1,5%

Та у жовтні 2024 року його підвищили до 5%, оскільки війна Росії триває, а витрати на оборону ростуть.

Однак цілком ймовірно, що навіть після завершення війни військовий збір не піде в минуле. Нещодавно прем'єр-міністерка України Юлія Свириденок розповіла журналістам, що після війни його можуть внести до консолідованого податкового законопроєкту.

Мова йде про законопроєкт, який визначатиме, зокрема, параметри впровадження ПДВ для ФОП, "податку на OLX" та збори з посилок вартістю до 150 євро.

Багато дискусій, як це буде зроблено. Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в рамках консолідованого податкового законопроєкту,

– зауважила Свириденко.

