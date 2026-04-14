Повлияет на весь мир: ситуация на Ближнем Востоке "ударит" по глобальной экономике

Война на Ближнем Востоке перевернула мировую экономику. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил Международный валютный фонд.

Что ожидает мировую экономику?

Согласно отчету, перебои на нефтяных рынках могут замедлить рост, подпитать инфляцию и повысить риск глобальной рецессии, о чем пишет NYT.

Это сдержанное предупреждение прозвучало после того, как мировая экономика в целом выдержала:

пандемию;

войну России против Украины;

стремительный рост инфляции, не скатившись в рецессию.

Однако решение президента Трампа начать войну с Ираном фактически остановило мировую экономику,

– говорится в материале.

В своем последнем обзоре мировой экономики Международный валютный фонд резко снизил прогнозы роста, продемонстрировав экономические последствия геополитического кризиса, которая вызвала скачок цен на энергоносители и внесла неопределенность в глобальную экономику.

Глобальные перспективы резко ухудшились после начала войны на Ближнем Востоке. Война прервала то, что было стабильной траекторией роста,

– написал в отчете главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас.

Обратите внимание! МВФ отметил, что даже если война будет кратковременной, ущерб мировой экономике уже нанесен.

Какие сценарии могут быть?

В лучшем сценарии фонд ожидает, что глобальный рост в этом году снизится до 3,1% с 3,4% в 2025 году. Это ниже 3,3%, которые фонд прогнозировал в январе и меньше 3,4%, которые прогнозировали до начала войны и остановки поставок нефти через Ормузский пролив.

Конфликт поднял цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Цены на природный газ выросли более чем на 80%, а подорожание удобрений повышает расходы для фермеров.

В худшем сценарии перебои на энергетических рынках продлятся до следующего года. В таком случае глобальный рост может упасть до 2%, а инфляция вырасти до 6%.

Важно! Даже более оптимистичный сценарий, при котором война быстро завершится, а Ормузский пролив будет открыт, все равно оставит серьезные экономические потери.

МВФ оценивает, что цены на нефть вырастут на 21,4% в этом году, а цены на энергоресурсы – на 19% в этом году. Рост цен на сырье повлияет на всю экономику:

повысит расходы на энергоемкие товары, такие как сталь и цемент;

снизит покупательную способность потребителей;

заставит центральные банки повышать процентные ставки.

МВФ ожидает, что экономическое влияние войны будет более разрушительным для стран с низким уровнем дохода и развивающихся экономик,, а также для экспортеров энергоносителей в Персидском заливе.

Развитые экономики (такие как США) пострадают меньше, но также не останутся невредимыми.

МВФ теперь прогнозирует, что экономика США вырастет на 2,3% в 2026 году. Это больше, чем 2,1% в 2025 году, но ниже 2,4%, которые прогнозировались в январе.

В США наиболее очевидной уязвимостью экономики является удар по потребителям из-за высоких цен на топливо. Средняя цена галлона бензина во вторник составляла 4,11 доллара.

Согласно отчету МВФ, крупнейшим выгодоприобретателем от войны пока является Россия. Ее экономика, по прогнозам, вырастет на 1,1% в 2026 году по сравнению с 1% в 2025 году. Высокие цены на нефть и временное ослабление санкций США в отношении некоторых российских нефтяных продаж улучшили перспективы ее экономики.

Обратите внимание! Aljazeera пишет, что в марте Россия заработала 19 миллиардов долларов на нефти после того, как Вашингтон ослабил санкции.

