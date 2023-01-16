Период мира и экономической интеграции в мире подходит к концу, – The Financial Times

С 16 января по 20 января в Давосе пройдет Всемирный экономический форум, впервые со времен пандемии пройдет в традиционной форме. Делегаты будут обсуждать возникшие в мире проблемы, а именно пандемии и войны в Украине.

В этом году делегаты Всемирного экономического форума снова собираются в Давосе, Швейцария, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкивается мир, и найти решение. Кроме того, ВЭФ 2023 впервые с 2020 года пройдет в традиционной форме.

Читайте также Энергетическое оружие Путина не сработало, – The Financial Times

К слову, ВЭФ прогнозирует: длительный период мира, процветания и глобальной экономической интеграции может близиться к концу.

Отголоски Covid-19

Лозунг нынешнего Форума – "Сотрудничество в раздробленном мире". Все это началось с Covid-19, а именно блокировкой товаров, закрытыми границами и нарушением цепочек поставок.

Нынешний ВЭФ, который пройдет в традиционной форме, говорит "все возвращается к обычной жизни". Однако внезапный отказ Китая от политики нулевой борьбы с COVID-19 вызвало опасение, что может возникнуть новая волна пандемии.

И даже если новой фазы пандемии удастся избежать, Covid оставил свой отпечаток:

Предприятия перешли от стратегий цепи поставки "как раз вовремя" к "на всякий случай",

Возможны дальнейшие глобальные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Поэтому все сценарии, когда-то считавшиеся отдаленными, находятся в фокусе,

Из-за экстремальных погодных явлений, которые случаются все частыми, возникает вопрос о пищевой безопасности и путешествиях,

Массовые кибератаки все больше угрожают инфраструктуре стран, на которой опирается современная экономика.

Вторжение России в Украину

Война в Украине продемонстрировала, что миру может произойти невероятное. Самая большая война в Европе с 1945 года идет менее чем за тысячу миль от роскошных отелей Давоса.

Даже если удастся избежать использования ядерного оружия, опасность расширения конфликта остается, поскольку НАТО посылает передовое оружие в Украину, а Иран поставляет России военные беспилотники.

Поскольку конфликт в Украине продолжается, риск его эскалации остается высоким. Ядерная война является самым страшным потенциальным событием, которое волнует Белый дом после начала боевых действий в феврале прошлого года.

Вдобавок, война может разорвать экономические связи, на которых была построена глобализация. К примеру, ЕС резко сокращает импорт российских энергоносителей, что способствует инфляции в Европе. Украина также является важным поставщиком зерна на мировых рынках. Российское вторжение на территорию страны привело к повышению цен на продовольствие и чревато голодом для бедных стран.

Большая геополитическая угроза

Политики и промышленники сканируют горизонт в поисках грядущей большой геополитической угрозы. Многие сосредоточились на Тайване, где производится 90% самых современных полупроводников в мире.

Китайское вторжение на Тайвань может закрыть TSMC, важнейшего производителя полупроводников, что приведет к разрушительным последствиям для мировой экономики.

Интересно Чудо хорошей погоды: прогнозы по рецессии в Европе рассеиваются, – The Economist

Кроме того, сейчас наблюдается настороженное отношение США к Китаю. Администрацию Байдена уже ограничило экспорт в страну чувствительных технологий. Это касается не только американских компаний, но и иностранных технологических гигантов, таких как южнокорейская Samsung, использующая американские технологии.

Политические лидеры, особенно на Западе, должны также беспокоиться из-за внутреннего давления со стороны популистов. Многие из последних сделали ВЭФ символом неравенства и безродного международного капитализма.