Миллиарды долларов: сколько в неделю стоит Израилю война с ХАМАС

Банк Израиля оценил еженедельные расходы в первые три недели войны. В частности, только из-за полного закрытия учебных заведений экономика Израиля теряет 325 миллионов долларов.

Еженедельные расходы, обусловленные войной

Общая сумма расходов на войну в неделю оценивается примерно в 2,3 миллиарда шекелей или 600 миллионов долларов по среднему наличному курсу. Это составляет близко 6% ВВП страны.

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Расчет этих расходов включает:

1,25 миллиарда шекелей (около 325 миллионов долларов) через полное закрытие учебных заведений;

через полное закрытие учебных заведений; 590 миллионов шекелей (около 153 миллионов долларов) из-за отсутствия на работе 144 тысяч эвакуированных жителей;

из-за отсутствия на работе 144 тысяч эвакуированных жителей; 500 миллионов шекелей (около 130 миллионов долларов) из-за мобилизации около 360 тысяч военнослужащих.

С чем связаны такие показатели Снижение предложения рабочей силы объясняется массовой мобилизацией солдат запаса, эвакуацией жителей южных и северных районов, а также прекращением функционирования системы образования, что усложняет работу родителей. Частичное открытие системы образования в последние дни может снизить издержки.

Что известно о войне между ХАМАС и Израилем